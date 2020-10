Balanço do trimestre pode mostrar se a IBM está no caminho certo

A IBM vai divulgar nesta segunda-feira (19) seus resultados financeiros relacionados ao terceiro trimestre deste ano. A expectativa do mercado é de que a companhia reporte receita de 17,6 bilhões de dólares no período, acima da previsão inicial de 17,5 bilhões de dólares. O lucro dos acionistas deve ficar em torno de 2,58 dólares por ação.

Para efeito de comparação, no terceiro trimestre de 2019, a IBM registrou receita de 18 bilhões de dólares. O resultado decepcionou o mercado, que esperava faturamento na casa de 18,2 bilhões de dólares. Por outro lado, o lucro por ação foi um centavo de dólar a mais do que o previsto, ficando em 2,68 dólares.

A IBM vem realizando algumas transformações em seu negócio. Neste mês, a companhia anunciou que irá se separar da unidade de infraestrutura de TI para focar esforços em tecnologias de computação em nuvem e realizar mais esforços em inteligência artificial. Essas são áreas com margem de lucro elevada que têm visto alta de demanda por conta dos preços de transformação digital.

Essa spin-off da IBM, chamada de “Newco”, será responsável por uma receita anual estimada de 19 bilhões de dólares do faturamento de 59 bilhões de dólares da companhia no último ano. Em outro esforço sentido, vale lembrar que a IBM comprou a Red Hat por 34 bilhões de dólares em 2018.

O anúncio de resultados desta segunda-feira deverá vir junto com explicações sobre a estratégia da empresa para focar em negócios de nuvem. Quando anunciou a separação dos negócios, o presidente Arvind Krishna afirmou que a IBM estaria “focada na oportunidade de uma nuvem híbrida de 1 trilhão de dólares”.

Por falar em Krishna, aliás, este será o primeiro trimestre completo com a IBM sob o controle de empresário de origem indiana. O executivo, que começou sua carreira na IBM ainda no começo da década de 1990 e assumiu a presidência da gigante americana em abril deste ano, ao substituir a executiva Ginni Rometty que estava no cargo desde 2012.

Apesar de ser uma empresa considerada como uma das vencedoras da pandemia, a IBM vem tentando se recuperar do baque sofrido pelo novo coronavírus. As ações chegaram a despencar mais de 30% entre fevereiro e abril deste ano. Desde o começo do ano, os ativos da companhia caíram mais de 6% no ano e a empresa está avaliada em 112,1 bilhões de dólares.