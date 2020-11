Sem dinheiro para celular? Leilão tem Xiaomi a partir de R$ 250

No mês em que a Apple lança o iPhone 12, que deve chegar ao país a partir de R$ 6.999,99, a Receita Federal promove um leilão com celulares de diferentes marcas a preços acessíveis. Ao todo, 233 lotes serão leiloados na zona norte de São Paulo. Para quem procura preços baixos, o destaque fica para o modelo Redmi, da chinesa Xiaomi, a partir de R$ 250.

Para quem está disposto a pagar um pouco mais – e quer realizar o sonho do iPhone próprio – os lances ficam um pouco mais salgados, a partir de R$ 2.780 para o modelo 11 da marca. Dá para comprar para a família inteira, também: o conjunto com três iPhones tem lance mínimo de R$ 4.800.

Todos os modelos comercializados são resultado de apreensões realizadas em diferentes estados do país e, quem tiver interesse nos aparelhos, pode enviar lances virtuais por meio do site da Receita Federal até o dia 1º de dezembro.

Marca chinesa dá até 90% de desconto em aparelhos

Mas, não é só pelo leilão que é possível comprar um smartphone da marca chinesa a preços acessíveis. A partir desta quarta-feira, 11, a chinesa Xiaomi está oferecendo descontos de até 90% em seus produtos no Brasil. O evento chamado de “Operação Resgate ao Mi Bunny” funciona como um jogo dentro do site da empresa, o mibrasil.com.br. Para quem perdeu a primeira edição, é possível participar de novo no dia 18 de novembro e no dia 25. Saiba mais aqui