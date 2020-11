A partir desta quarta, Xiaomi dá 90% de desconto em produtos no Brasil

A partir desta quarta-feira, 11, a chinesa Xiaomi está oferecendo descontos de até 90% em seus produtos no Brasil. O evento chamado de “Operação Resgate ao Mi Bunny” funciona como um jogo dentro do site da empresa, o mibrasil.com.br. A promoção estará disponível nesta quarta, na próxima (18) e no dia 25 de novembro.

Para conseguir os descontos, os usuários deverão procurar em todas as abas do site um coelho que oferecerá um cupom em determinado produto da marca, como celulares, smartwatches e até mesmo um aspirador robô. No final da compra, o cliente deve adicionar o cupom “resgate” para conseguir usufruir dos preços mais baixos.

Em comunicado enviado à imprensa, a fabricante chinesa afirmou que a campanha “um verdadeiro presente para os nossos fãs, com um desconto que todos sonham”.

“Essa é uma iniciativa para evitar possíveis aglomerações em nossas lojas físicas, uma vez que sempre prezamos pela segurança dos nossos clientes. A marca Xiaomi é muito amada em todo o Brasil e não queríamos restringir essa ação somente aos paulistanos, concentrando todas as atividades em nosso novo site, que também conta com novos recursos para suportar o volume de acessos que esperamos”, disse Luciano Barbosa, head do projeto Xiaomi Brasil.

Os altos descontos acontecem em um bom momento para a companhia chinesa. No dia 30 de outubro, relatórios das consultorias Canalys, Counterpoint e IDC mostraram que a Xiaomi ultrapassou a americana de Steve Jobs, usurpando o terceiro lugar no ranking mundial de vendas, com um crescimento de mais de 40% entre os trimestres, deixando para trás até mesmo sua concorrente direta, a também chinesa Huawei.

A Xiaomi, segundo todas as consultorias, teve um crescimento bastante expressivo no trimestre, de 45% sendo a Canalys, 46% de acordo com a Counterpoint e 42% segundo a IDC.

Apesar de o mercado de smartphones ter se recuperado no terceiro trimestre, e ter ensaiado um retorno forte, as vendas ainda são de 1% a 4% menores do que a do mesmo período de 2019. Isso não impediu que a sul-coreana Samsung continuasse a liderar a lista, com um crescimento de 2% no trimestre quando comparado ao mesmo período do ano passado.

Quem sabe um coelho não consegue melhorar a situação.