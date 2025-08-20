Samsung ou Apple: qual vale mais a pena em 2025?

Comparação entre o iPhone 16 e o 16 Pro Max, da Apple, contra o Galaxy S24 e o S25 Ultra, da Samsung, pode ajudar na decisão de compra (NurPhoto/Getty Images)
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09h49.
Assim como em anos anteriores, consumidores de 2025 estão diante de mais uma temporada de lançamentos de smartphones de Samsung e Apple. Em meio à apresentação de dispositivos de ponta, com tecnologias inovadoras, recursos de inteligência artificial e outras funcionalidades, persiste a pergunta: qual marca vale mais a pena?
Enquanto a nova linha de iPhones 17 ainda não foi oficialmente lançada, uma análise comparativa entre os modelos mais recentes e equivalentes de ambas as empresas – o iPhone 16 e 16 Pro Max, da Apple, contra o Galaxy S24 e o S25 Ultra, da Samsung – pode ajudar na decisão.
Tanto a Apple quanto a Samsung utilizam processadores de alto desempenho em seus modelos topo de linha para o ano de 2025.
O iPhone 16 e o 16 Pro Max são equipados com o chip A18 Pro, que apresenta bom desempenho em tarefas de núcleo único e boa eficiência energética, especialmente quando combinado com o iOS 18. O sistema tem integração direta com os demais dispositivos da Apple, o que pode ser um diferencial para quem já está no ecossistema da marca. O recurso Apple Intelligence, focado em IA local, busca melhorar a personalização e a privacidade.
A Samsung, por sua vez, adota o processador Snapdragon 8 Elite for Galaxy em todos os modelos da linha Galaxy S25 vendidos no Brasil. O desempenho geral é consistente, com destaque para tarefas multitarefa e suporte a jogos. O sistema One UI 7, baseado em Android, é mais flexível e oferece níveis amplos de personalização. O Galaxy AI, voltado a produtividade e tarefas cotidianas, integra funções como tradução simultânea, resumos e edição de imagens.
O iPhone 16 traz uma câmera principal de 48 MP, com boa performance geral, inclusive em vídeo. O modelo Pro Max se diferencia por contar com o sensor LiDAR, útil para foco em baixa luz e aplicações de realidade aumentada, além da gravação em 4K a 120 fps, o que pode interessar criadores de conteúdo.
A linha Galaxy oferece configurações mais diversificadas. O Galaxy S24 tem câmera principal de 50 MP e lente teleobjetiva de 10 MP, proporcionando versatilidade para zoom óptico. Já o S25 Ultra vai além, com uma câmera principal de 200 MP e zoom periscópico de 10x, entregando fotos com mais detalhe e gravação em 8K, o que pode ser vantajoso para usuários que priorizam fotografia e vídeo.
A autonomia de bateria varia pouco entre os modelos, mas a Samsung tende a oferecer maior capacidade.
No carregamento, o Galaxy S24 suporta 25W via cabo, enquanto o iPhone 16 aposta no carregamento por indução via MagSafe, que facilita o uso de acessórios e carregadores sem fio, mas com menor velocidade de recarga.
Ambas as empresas incorporaram IA aos seus sistemas, com enfoques diferentes.
A escolha entre as abordagens depende de quanto o usuário valoriza privacidade versus conectividade com a nuvem.
A Apple mantém seu padrão de oferecer cinco anos de atualizações de sistema operacional, o que garante boa durabilidade ao longo do tempo.
A Samsung elevou sua política e agora promete até sete anos de atualizações, o que representa uma vantagem para usuários que desejam manter o dispositivo por mais tempo sem perder suporte de segurança e software.
Os iPhones geralmente têm preço inicial mais alto, justificado pela integração entre hardware e software, durabilidade e valor de revenda. No entanto, o investimento pode pesar para quem não utiliza intensivamente os recursos do ecossistema Apple.
A Samsung oferece maior diversidade de modelos e opções de preço mais acessíveis, especialmente nas versões não Ultra. O S25 Ultra, por exemplo, oferece especificações avançadas com foco em câmeras e desempenho, sendo uma escolha interessante para quem prioriza essas funções.
A escolha entre os modelos da Apple e da Samsung vai depender do perfil do usuário: