Samsung ou Apple: qual vale mais a pena em 2025?

Assim como em anos anteriores, consumidores de 2025 estão diante de mais uma temporada de lançamentos de smartphones de Samsung e Apple. Em meio à apresentação de dispositivos de ponta, com tecnologias inovadoras, recursos de inteligência artificial e outras funcionalidades, persiste a pergunta: qual marca vale mais a pena?

Enquanto a nova linha de iPhones 17 ainda não foi oficialmente lançada, uma análise comparativa entre os modelos mais recentes e equivalentes de ambas as empresas – o iPhone 16 e 16 Pro Max, da Apple, contra o Galaxy S24 e o S25 Ultra, da Samsung – pode ajudar na decisão.

Os processadores

Tanto a Apple quanto a Samsung utilizam processadores de alto desempenho em seus modelos topo de linha para o ano de 2025.

O iPhone 16 e o 16 Pro Max são equipados com o chip A18 Pro, que apresenta bom desempenho em tarefas de núcleo único e boa eficiência energética, especialmente quando combinado com o iOS 18. O sistema tem integração direta com os demais dispositivos da Apple, o que pode ser um diferencial para quem já está no ecossistema da marca. O recurso Apple Intelligence, focado em IA local, busca melhorar a personalização e a privacidade.

iPhone 16: modelo lidera o ranking de smartphones mais vendidos do mundo no 1º trimestre de 2025 (Apple/Divulgação)

A Samsung, por sua vez, adota o processador Snapdragon 8 Elite for Galaxy em todos os modelos da linha Galaxy S25 vendidos no Brasil. O desempenho geral é consistente, com destaque para tarefas multitarefa e suporte a jogos. O sistema One UI 7, baseado em Android, é mais flexível e oferece níveis amplos de personalização. O Galaxy AI, voltado a produtividade e tarefas cotidianas, integra funções como tradução simultânea, resumos e edição de imagens.

O flagship da Samsung: smartphone usa um dos processadores mais poderosos do mercado, o Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Câmeras: pontos fortes e diferenças

O iPhone 16 traz uma câmera principal de 48 MP, com boa performance geral, inclusive em vídeo. O modelo Pro Max se diferencia por contar com o sensor LiDAR, útil para foco em baixa luz e aplicações de realidade aumentada, além da gravação em 4K a 120 fps, o que pode interessar criadores de conteúdo.

A linha Galaxy oferece configurações mais diversificadas. O Galaxy S24 tem câmera principal de 50 MP e lente teleobjetiva de 10 MP, proporcionando versatilidade para zoom óptico. Já o S25 Ultra vai além, com uma câmera principal de 200 MP e zoom periscópico de 10x, entregando fotos com mais detalhe e gravação em 8K, o que pode ser vantajoso para usuários que priorizam fotografia e vídeo.

Bateria e carregamento

A autonomia de bateria varia pouco entre os modelos, mas a Samsung tende a oferecer maior capacidade.

iPhone 16: 3.561 mAh, com cerca de 23 horas de uso estimado.

Galaxy S24: 4.000 mAh, com até 28 horas de uso médio.

No carregamento, o Galaxy S24 suporta 25W via cabo, enquanto o iPhone 16 aposta no carregamento por indução via MagSafe, que facilita o uso de acessórios e carregadores sem fio, mas com menor velocidade de recarga.

Inteligência artificial: uso e abordagem

Ambas as empresas incorporaram IA aos seus sistemas, com enfoques diferentes.

A Apple investe em IA local (executada diretamente no aparelho), com foco em privacidade e respostas personalizadas.

A Samsung, com o Galaxy AI, usa IA baseada em nuvem para oferecer tradução em tempo real, edição inteligente de fotos e sugestões em aplicativos.

A escolha entre as abordagens depende de quanto o usuário valoriza privacidade versus conectividade com a nuvem.

Atualizações e suporte

A Apple mantém seu padrão de oferecer cinco anos de atualizações de sistema operacional, o que garante boa durabilidade ao longo do tempo.

A Samsung elevou sua política e agora promete até sete anos de atualizações, o que representa uma vantagem para usuários que desejam manter o dispositivo por mais tempo sem perder suporte de segurança e software.

Preço e custo-benefício

Os iPhones geralmente têm preço inicial mais alto, justificado pela integração entre hardware e software, durabilidade e valor de revenda. No entanto, o investimento pode pesar para quem não utiliza intensivamente os recursos do ecossistema Apple.

A Samsung oferece maior diversidade de modelos e opções de preço mais acessíveis, especialmente nas versões não Ultra. O S25 Ultra, por exemplo, oferece especificações avançadas com foco em câmeras e desempenho, sendo uma escolha interessante para quem prioriza essas funções.

Conclusão: qual vale mais a pena?

A escolha entre os modelos da Apple e da Samsung vai depender do perfil do usuário: