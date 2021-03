Samsung lança cartão de crédito para pagar produtos em até 21x

A empresa de tecnologia sul-coreana Samsung anunciou hoje o lançamento de um cartão de crédito sem anuidade no mercado brasileiro. O cartão é emitido em parceria com o Itaú e com a Visa e permite pagamento de produtos em até 21x sem juros no site oficial da Samsung.

O cartão, da linha Platinum, também é compatível com a tecnologia de pagamentos por aproximação, chamada NFC, uma modalidade de pagamento que cresceu em 2020 devido à pandemia de coronavírus.

O cartão contará pontos adicionais para o programa de fidelidade Samsung Rewards, adotado no aplicativo de pagamentos Samsung Pay. A cada compra com o cartão, o consumidor ganharpa 30 pontos extras. No primeiro pagamento, uma promoção dará bônus de 1.000 pontos. que podem ser trocados por diversos benefícios.

Em uma promoção de lançamento, quem comprar o smartphone Galaxy, em qualquer uma das suas versões, ganhará um bônus de 1.000 reais para gastar em produtos da Samsung. O valor está disponível apenas para compras realizadas na fase de pré-venda, que vai de 10 de fevereiro a 4 de março de 2021.

A pré-venda do S21 têm outro bônus que pode ser unido ao bônus do uso do cartão. Quem comprar o S21 até 4 de março de 2021 ganha 1 mil reais de bônus para comprar outros produtos na loja da Samsung. No caso do S21+, o bônus sobe para 1,5 mil reais e para 2 mil reais no S21 Ultra. O valor total do bônus para compra de outros produtos da Samsung, comprando na pré-venda e usando o cartão da Samsung, é de até 3 mil reais. Vale notar que quem comprar um produto de 10 mil reais no cartão irá pagar o valor integralmente, uma vez que o bônus só pode ser usado na compra de novos aparelhos da loja da Samsung.

A Apple também está na guerra dos cartão de crédito nos Estados Unidos - mas ainda sem previsão para o Brasil. O Apple Card é um cartão internacional e sem anuidade feito em parceria com o grupo financeiro americano Goldman Sachs e com a Mastercard. A última fronteira da tecnologia, no fim das contas, é o cartão de crédito.