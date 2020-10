Samsung alfineta Huawei por bloqueio e ausência de apps do Google

Líder em vendas de smartphones no Brasil, e segunda no mundo, a sul-coreana Samsung usou uma boa dose de humor britânico em suas redes sociais para alfinetar a concorrente chinesa Huawei, maior fabricante dos aparelhos no mundo. publicações recentes fazem piada com a falta de aplicativos do Google nos aparelhos da fabricante e até oferecem descontos para quem entregar um modelo concorrente nas lojas.

A Huawei sofre com sanções dos Estados Unidos desde a metade do ano, quando o presidente Donald Trump proibiu a companhia de fazer negócios com o governo norte-americano.

A decisão foi interpretada como mais um capítulo para a disputa comercial contra a China.

Depois da Huawei, Trump também ameaçou proibir outra companhia chinesa na região, a Bytedance, dona do aplicativo de vídeos curtos TikTok. Recentemente, a companhia estabeleceu parceria com a Oracle para manter sua presença nos Estados Unidos e a polêmica esfriou — ao menos por enquanto.