Salesforce e Anthropic lançam 'Claudeforce' para unir IA agêntica e CRM

A Salesforce e a Anthropic anunciaram nesta sexta-feira, 28, o Claudeforce, uma expansão da parceria entre as duas empresas que integra a inteligência do Claude à estrutura de dados, fluxos de trabalho e governança da Salesforce.

O objetivo é permitir experiências de inteligência artificial (IA) agêntica em qualquer ponto onde o trabalho das equipes já acontece — em vez de restringir o uso da tecnologia a uma única plataforma.

"Estamos unindo a IA número um do mundo ao CRM número um do mundo — o melhor dos dois mundos", diz Marc Benioff, presidente do conselho e CEO da Salesforce, em comunicado.

Salesforce dentro do Claude

O primeiro pilar da parceria é um plugin batizado de Salesforce no Claude, com 37 habilidades de vendas pré-configuradas que funcionam como uma espécie de diretor de receita virtual, ou "AI CRO" — sigla em inglês para Chief Revenue Officer. Entre as funções estão preparação automática para reuniões, análise da saúde de negociações em andamento e revisão de pipeline comercial.

Segundo as empresas, o recurso lê o contexto de negócio do vendedor a partir de Salesforce, Slack e conectores próprios do Claude, montando um painel personalizado com contas, pipeline e dados em tempo real.

Todas as ações executadas pela IA seguem as regras já configuradas na Salesforce, para manter a conformidade corporativa — e a ativação é feita uma única vez pelo administrador da conta, com autenticação e permissões geridas de forma centralizada, sem necessidade de configuração individual por usuário.

Claude dentro da Salesforce

O segundo pilar inverte a lógica: o Claude passa a rodar dentro do próprio ecossistema Salesforce, atuando como modelo de raciocínio do Atlas Reasoning Engine e alimentando, por padrão, os recursos Agentforce Vibes e Agentforce Coworker, além de estar disponível dentro do Agent Builder da plataforma.

Essa integração acontece por meio do Amazon Bedrock, dentro da camada de segurança da própria Salesforce — chamada de Salesforce Trust Boundary —, o que permite a clientes de setores altamente regulados, incluindo empresas brasileiras, usar IA especializada sem abrir mão da segurança sobre seus dados e cargas de trabalho.

Mais integrações a caminho

As empresas também planejam expandir novas integrações entre Claude, Salesforce e Slack nos próximos meses, ampliando o uso cruzado das três tecnologias.

"Acreditamos que a inteligência de fronteira deve ser segura, confiável e altamente capaz, razão pela qual as empresas líderes do mundo recorrem ao Claude para seus trabalhos mais importantes. Por meio dessa parceria, as empresas podem direcionar o Claude para as informações de clientes e contextos de negócios que vêm construindo na Salesforce há décadas", diz Dario Amodei, CEO e cofundador da Anthropic.