Salesforce vai mudar de nome? CEO diz que foco é IA, não mais nuvem

Um funcionário da companhia disse que a empresa poderia até mudar seu nome corporativo para Agentforce, e o CEO não descartou a ideia

Salesforce: empresa tem apostado de forma significativa nos agentes de IA, (Erik McGregor/LightRocket/Getty Images)

Letícia Furlan
Repórter de Mercados

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 08h20.

Recentemente, a Salesforce tem adotado Agentforce como nome para vários de seus produtos e serviços. O produto de vendas, por exemplo, agora é Agentforce Sales. Já o produto de Serviços passou a se chamar Agentforce Service.

Um funcionário da companhia revelou ao Business Insider que a companhia poderia até mudar seu nome corporativo para Agentforce. Embora tenha sido uma declaração em tom de brincadeira, o CEO da Salesforce, Marc Benioff, confirmou em entrevista nesta semana que a possibilidade não é descartada.

Mudanças tão drásticas no setor não são inéditas, já que empresas frequentemente alteram seu foco para novas tecnologias ou estratégias.

Mark Zuckerberg, por exemplo, alterou o nome do Facebook para Meta. Os cofundadores do Google também mudaram o nome da empresa para Alphabet, e o Square de Jack Dorsey virou Block.

A Salesforce, que tem suas raízes na nuvem, associou esse termo a muitos de seus produtos ao longo dos anos: Sales Cloud, Service Cloud, Data Cloud.

Contudo, segundo Benioff, os clientes não querem mais ouvir falar sobre a nuvem. Essa descoberta foi feita durante grupos focais recentes, realizados antes da conferência Dreamforce, em outubro. Agora, o foco está nos agentes de IA.

A Salesforce também renomeou sua plataforma de dados, Data Cloud, para "Data 360", e fez o anúncio durante o evento. O Data 360 é parte crucial do plano estratégico da empresa para 2026, que Benioff também discutiu durante a entrevista.

A empresa fez uma aposta significativa nos agentes de IA, e, embora alguns especialistas ainda duvidem dessa iniciativa, os resultados financeiros divulgados recentemente mostram sinais positivos, com a Salesforce elevando sua previsão de receita.

