Rússia restringe acesso ao Facebook por 'censurar' sua mídia

A Rússia disse na sexta-feira que está limitando parcialmente o acesso ao Facebook, acusando a rede de "censurar" a mídia russa, na mais recente de uma série de medidas contra gigantes de mídia social dos Estados Unidos.

O regulador estatal de comunicações disse que o Facebook ignorou suas exigências para suspender as restrições a quatro meios de comunicação russos em sua plataforma --a agência de notícias RIA, a TV Zvezda do Ministério da Defesa e os sites gazeta.ru e lenta.ru.

Não ficou imediatamente claro o que as restrições da Rússia ao Facebook envolveriam. No ano passado, Moscou diminuiu a velocidade do Twitter em um movimento punitivo.

Em um comunicado, o órgão regulador Roskomnadzor disse que restrições parciais de acesso estavam sendo impostas a partir desta sexta-feira.

O Facebook, que não comentou a decisão de imediato, já irritou as autoridades russas. Moscou rotineiramente multa a empresa em pequenas quantias pelo que diz ser uma falha em excluir conteúdo ilegal com rapidez suficiente.

Moscou também aumentou a pressão sobre a mídia doméstica, ameaçando bloquear reportagens que contenham o que descreve como "informações falsas" sobre sua operação militar na Ucrânia, onde mísseis russos estão atingindo Kiev e famílias recolhidas em abrigos.