Reels do Instagram chega ao Facebook do Brasil com monetização

A partir desta terça-feira, 22, o Facebook no Brasil terá disponível a aba Reels, a mesma do Instagram, para que criadores de conteúdo rentabilizem suas produções em ambas as plataformas.

Com a expansão do recurso, a Meta pretende tornar suas redes sociais mais capazes de enfrentar o avanço do TikTok como plataforma de entretenimento em vídeo.

Em setembro do ano passado, quando a empresa iniciou o teste da ferramenta nos EUA, o programa Reels Play Bonus, de monetização dos vídeo, foi parte de um plano de US$1 bilhão que possibilitou pagamentos de até US$ 35.000 por mês aos criadores da plataforma.

A estratégia de pagamentos generosos se mostrou eficaz pra alavancar a produção e por isso a ferramenta chega hoje junto com novas atualizações. Entre elas, o painel de controles de adequação à marca, incluindo listas de editores, listas de bloqueio, filtros de Inventário e relatórios de entrega para anúncios em banners e figurinhas, dando aos anunciantes mais controle sobre como seus anúncios aparecem em locais onde não consideram adequado para a marca ou campanha de um criador de conteúdo.

Além disso, a Meta está testando anúncios em tela cheia e imersivos em alguns países, e que devem ser disponibilizados globalmente nos próximos meses.

O Reels no Facebook funciona como o conteúdo orgânico da rede social: as pessoas podem comentar, curtir, visualizar, salvar, compartilhar ou ignorá-los.

Como criar

Para criar um Reels, os usuários precisam clicar no botão “Criar”, que vai aparecer no feed notícias da plataforma ao lado dos vídeos no novo formato.

Depois, é possível escolher com quem compartilhá-lo, como amigos, um público específico como “Amigos exceto …” ou o público em geral. Assim como acontece com o Instagram, os Reels do Facebook aparecem de acordo com os interesses da pessoa na rede social.