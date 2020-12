Reddit chega a 52 milhões de usuários diários

A rede social americana Reddit chegou ao número de 52 milhões usuários diários em outubro segundo dados da própria companhia. O número representa uma alta de 44% em relação ao mesmo mês em 2019 — e é a primeira vez que a empresa americana divulga esse tipo de dado.

A companhia foi fundada em 2005 e sua sede fica em São Francisco, nos Estados Unidos. O principal objetivo do Reddit é reunir os usuários em fóruns sobre assuntos diversos.

“Estamos compartilhando os usuários ativos diários pela primeira fez como uma forma mais precisa de refletir nosso crescimento e para nos alinharmos com a divulgação da indústria. Estamos focados nos usuários diários e em aumentar esse número, e, conforme nossa comunidade aumentar, escalar os nossos anúncios dentro da plataforma”, afirmou Jen Wong, chefe de operações do Reddit, ao jornal americano The Wall Street Journal.

É claro que, quando comparado com outras redes sociais, o número de usuários ativos parece pequeno — o Facebook teve uma média de 1,82 bilhões de usuários ativos, enquanto o Twitter teve 187 milhões —, mas podem acabar atraindo novos anunciantes para a rede social.