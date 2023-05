Recessão nos EUA pode acabar com festa das "techs", diz BofA

Um longo período de desaceleração econômica nos Estados Unidos pode abalar ações de tecnologia em um momento em que o setor atrai muito dinheiro de investidores, de acordo com estrategistas do Bank of America.

Uma equipe liderada por Michael Hartnett disse que uma recessão tende a causar rachaduras nos setores de crédito e tecnologia, assim como aconteceu em 2008, escreveram os estrategistas em nota nesta sexta-feira, 12.

Investidores apostaram US$ 3,8 bilhões em ações de tecnologia na semana até 10 de maio, a maior entrada desde dezembro de 2021, segundo o BofA, que cita dados da EPFR Global. Por outro lado, US$ 2,1 bilhões foram retirados de ações do setor financeiro, o maior resgate desde maio de 2022, em meio à turbulência entre bancos regionais nos EUA.

O Nasdaq 100, com forte peso de empresas tech, acumula alta de 22% neste ano, puxado pela expectativa de investidores de que o Federal Reserve vai começar a afrouxar a política monetária em breve, o que aliviaria a pressão sobre o setor, sensível às taxas de juro. E enquanto os lucros de companhias deste segmento devam ampliar a queda em relação ao ano passado, traders já antecipam uma recuperação em 2024.

Hartnett, que no ano passado acertou ao prever que o receio de uma recessão provocaria uma fuga das ações, alertou que é improvável que o banco central dos EUA pare de subir os juros em meio à inflação alta, ao baixo desemprego e índices de aprovação do presidente.

É uma visão semelhante à avaliação de estrategistas da Bloomberg Intelligence, que veem espaço para uma bolha em ações de tecnologia, mídia e telecomunicações desinflar à medida que “enfrentam a realidade de taxas de juro mais altas por mais tempo e uma perspectiva de lucros moderada”.

Mercado resiliste

No entanto, Hartnett disse que números negativos do emprego seriam um sinal para a compra de ações cíclicas ligadas à economia – como de empresas de tecnologia – em 2023. O mercado de trabalho americano tem se mostrado resiliente, com aumento das contratações e dos salários em abril.

Entre outros fluxos de destaque na última semana, o ritmo de entradas para posições em dinheiro diminuiu, com US$ 13,8 bilhões alocados nessa classe de ativos. Enquanto isso, os títulos do Tesouro dos EUA registraram a maior entrada em seis semanas, de US$ 6,3 bilhões. Fundos de ações dos EUA e da Europa tiveram resgates de US$ 2,7 bilhões e US$ 2,2 bilhões, respectivamente.