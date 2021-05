RecargaPay permite comprar botijão de gás e ganhar dinheiro de volta

Numa época em que comprar gás de cozinha pode ser um desafio -- na região Norte, custava R$ 113,00 no mês de março -- poder comprá-lo pela internet e receber parte do dinheiro de volta pode ser uma vantagem para economizar. Acirrando a competição dos aplicativos de pagamentos, o RecargaPay passa a oferecer a função "Gás" dentro de sua plataforma. Com ela, consumidores podem comprar o gás de cozinha à pronta entrega no aplicativo, com até 8% de cashback (dinheiro de parte da compra de volta, em formato de crédito na carteira digital do RecargaPay) e desconto na primeira compra.

“A parceria da Ultragaz com a RecargaPay oferece ao consumidor mais um canal para compra do botijão de gás. Alinhada à nossa estratégia omnichannel, garante a disponibilidade do produto para todos clientes da plataforma e possibilita aumento de vendas para nossos revendedores", diz Diego Lomeu, gerente de experiência do cliente da Ultragaz.

Para usar a função, basta baixar o aplicativo da RecargaPay, clicar em "Gás" e "Quero comprar agora". O app deve pedir para o usuário configurar o CEP e selecionar quantas unidades deseja comprar. Em seguida, é necessário clicar em "Entregar agora" e escolher a forma de pagamento (crédito, débito, pix ou saldo na carteira digital). Após essa etapa, é só acompanhar o pedido até chegar à residência.

Em relação ao cashback, o valor pode variar: para ter 8% do valor gasto com o gás de volta na conta, é necessário ser cliente do plano Prime+ ou pagar com o saldo da carteira digital. Quem não atender a nenhuma dessas exigências deve receber 4% do valor gasto com a compra.

A iniciativa da RecargaPay vem para concorrer com outros apps de compra de botijões. Anteriormente, a própria Ultragaz já havia lançado o app Ultragaz Connect, que segue em funcionamento. Atualmente, nos aplicativos de pagamentos pelo celular, o RecargaPay é o único a oferecer botilão de gás à pronta entrega. Nele, o processo de compra funciona de forma diferente: é necessário inserir o CEP, preencher os dados e conversar com um atendente para finalizar o pedido. Além disso, não há cashback.

Outro popular aplicativo para a compra de gás é o Chama, instalado em mais de 7 milhões de aplicativos, segundo informações disponíveis na App Store. A plataforma tem como foco conectar revendedores e consumidores e, para isso, conta com a disponibilidade de diferentes marcas: Ultragaz, Liquigás, Consigaz, Nacional Gás, SuperGasBras e Copagaz.

A venda on-line do gás faz ainda mais sentido dentro do movimento geral de digitalização de empresas. Só no primeiro trimestre, houve crescimento de 72,2% em relação ao mesmo período de 2020, com faturamento de R$ 35,2 bilhões. Com consumidores cada vez mais digitais, o jeito é entrar para o jogo -- e aumentar a oportunidade de ganhar.