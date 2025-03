Quer morar nos EUA? Veja as startups que mais solicitam vistos para trabalhadores estrangeiros

A competição entre as startups para conseguir mão de obra talentosa e qualificada não para de crescer. Mesmo diante das restrições contra imigrantes nos Estados Unidos, empresas de inteligência artificial e de tecnologia tem dependido do programa H-1B para trazer estrangeiros que querem trabalhar no país. Essa pode ser uma boa opção para quem tem formação em tecnologia e IA e busca oportunidade para morar nos EUA.

O visto H-1B permite que pessoas trabalhem no país por até seis anos. Mas o candidato à vaga ainda precisa ser um dos selecionado entre as 85 mil pessoas que recebem o visto dentro da categoria.

O site de notícias Business Insider utilizou dados do Departamento de Trabalho dos EUA para rankear as 20 startups que mais buscam contratar estrangeiros. Os dados vêm de solicitações apresentadas por empresas com o intuito de conseguir o visto H-1B para os funcionários estrangeiros.

Veja abaixo a classificação da menor para a maior solicitação:

Ripple

Solicitações de visto: 26

A empresa providencia infraestrutura de criptoativos para serviços financeiros e está localizada em São Francisco.

Grammarly

Solicitações de visto: 28

Localizada em São Francisco, a startup fornece um assistente de escrita e edição que corrige idioma.

Plaid

Solicitações de visto: 28

A companhia, cuja sede fica em São Francisco, coleta e compartilha informações financeiras de pessoas com aplicativos e outros serviços.

Carta

Solicitações de visto: 30

A empresa ajuda negócios a rastrearem propriedades gerenciarem planos de equity.

Thumbtack

Solicitações de visto: 31

A Thumbtack permite que usuários pesquisem e aluguem provedores de serviço local

X Corp

Elon Musk, dono da X Corp (Mandel NGAN / AFP/AFP)

Solicitações de visto: 32

A plataforma X (antigo Twitter) foi adquirida pelo bilionário Elon Musk por US$ 44 bilhões em 2022.

Anthropic

Dario Amodei: CEO da Anthropic (Kimberly White/Getty Images)

Solicitações de visto: 35

A startup é uma das promessas de IA e desenvolveu o modelo de linguagem Claude.

Zipline

Um membro da equipe da Zipline prepara um drone para a entrega de suprimentos médicos em Omenako, em Gana (Ruth McDowall/Getty Images)

Solicitações de visto: 35

Localizada em São Francisco do Sul, a Zipline desenvolve e opera frotas de drones de entrega.

Turo

Solicitações de visto: 36

A startup é um marketplace de aluguel de carros.

Scale AI

Co-fundador e CEO da Scale AI, Alexandr Wang (Candid With Index/Reprodução)

Solicitações de visto: 42

Faz rótulos de dados para ajudar aplicativos e modelos a escalar.

Gusto

Solicitações de visto: 48

A empresa oferece soluções de folha de pagamento e de recursos humanos para pequenas empresas.

Verkada

Solicitações de visto: 52

Trabalha com câmeras de segurança gerenciadas por nuvem e está localizada na cidade de San Mateo, na Califórnia.

Nuro

Solicitações de visto: 59

Localizada na cidade de Mountain View, na Califórnia, a empresa desenvolve tecnologia de direção autônoma para robotáxis e veículos de entrega.

Cohesity

Solicitações de visto: 61

A Cohesity desenvolve software para gerenciamento e proteção de dados em nuvem.

OpenAI

Sam Altman, CEO da OpenAI.

Solicitações de visto: 74

A OpenAI é a empresa por trás do ChatGPT e desenvolve IA de ponta.

Chime

Solicitações de visto: 101

A empresa providencia serviços bancários sem taxa.

Stripe

Solicitações de visto: 265

Com sede em Dublin (capital da Irlanda) e em São Francisco, a empresa oferece estrutura financeira para negócios.

Databricks

Ali Ghodsi, co-fundador e CEO do Databricks (Bloomberg/Getty Images)

Solicitações de visto: 283

Plataforma baseada em nuvem que ajuda empresas a construir, escalar e governar dados.

TikTok

Shou Zi Chew, CEO do TikTok (Alex Wong/Getty Images)

Solicitações de visto: 614

A rede social se baseia em vídeos curtos e na vertical e é subsidiária da ByteDance.

ByteDance

ByteDance, dona do TikTok (Anadolu Agency / Colaborador/Getty Images)

Solicitações de visto: 997

A dona do TikTok é uma das maiores empresas de internet da China e sua sede fica em Pequim.