'Quem já está aqui?': usuários do X migram para Threads e Bluesky; veja como funcionam

Diante da suspensão da rede social X no Brasil, a partir de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Blue Sky e Threads surgem como alternativas para os usuários. O ministro impôs multa de R$ 50 mil diária a qualquer um que use o X. Neste sábado (31) usuários do X migraram para outras redes e tentavam tirar dúvidas e buscar referências: "Quem já está por aqui"? foi uma das frases mais postadas.

Nesta sexta (30), o presidente Lula divulgou outros canais de comunicação, como o Bluesky e o Threads — aposta do Instagram para rivalizar com o X, lançada no ano passado. Lula já acumula mais de dois milhões de seguidores no Threads e 51 mil no Bluesky.

Em entrevista para a Rádio Mais PB — publicada tanto no X, como no Bluesky —, o presidente alfinetou Musk e afirmou que "todo cidadão que investe no Brasil está submetido à legislação e à Constituição brasileiras".

O prefeito do Rio e candidato à reeleição, Eduardo Paes, brincou com a possibilidade do fim do X no país e publicou link para seu perfil em outras redes sociais.

Tabata Amaral (PSB), candidata à prefeitura de São Paulo, também divulgou sua conta no Threads, que já conta com 246 mil seguidores. "Obrigado por tudo, Twitter. Os últimos dias foram os melhores", escreveu a deputada federal.

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) considerado um dos estrategistas digitais da campanha do pai, não comentou nada sobre a possível suspensão da rede no Brasil, e compartilhou o canal do WhatsApp, que promove regularmente. No Instagram, o candidato à reeleição na cidade do Rio, aproveitou para divulgar o canal do Telegram.

Como funciona o Threads? A rede foi lançada em julho do ano passado e faz parte do grupo Meta, empresa de Mark Zuckerberg. O Threads nasceu com o objetivo de competir com o Twitter, com layout e funcionamento bem parecidos.