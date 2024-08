Para onde vão os usuários do X? Conheça 3 alternativas semelhantes

Os aplicativos Threads e Bluesky despontaram como os principais rivais do X, antiga rede social Twitter, especialmente desde que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a plataforma no Brasil por falhas em nomear um representante legal no país. A decisão, que foi descumprida, culminou na determinação da suspensão do X nesta sexta-feira, 30.

A polêmica reforçou o interesse nas alternativas ao X, elevando o Threads e o Bluesky ao topo das discussões online. O Threads, lançado em 2023 pela Meta, de Mark Zuckerberg, aproveita a integração com o Instagram, já que para criar uma conta, é necessário ter um perfil na rede social de fotos.

Já o Bluesky, criado em 2019 como um projeto interno do próprio X (então chamado Twitter), se tornou independente em 2021 e atraiu mais usuários após a polêmica decisão de Elon Musk, que comprou o X em 2022, de limitar o número de tuítes que usuários sem verificação poderiam ler por dia. Inicialmente, o acesso ao Bluesky era restrito a uma "fila de espera" e exigia o convite de um amigo. Essa restrição foi removida em fevereiro de 2024, facilitando a adesão de novos usuários.

Bluesky

O Bluesky se parece e funciona como o Twitter à primeira vista. O app, na verdade, começou como um projeto dentro do Twitter que buscava construir uma infraestrutura descentralizada para redes sociais.

Lançada para todo o público em fevereiro de 2024, a plataforma é de código aberto, o que dá transparência sobre o que está sendo construído e como. Essa configuração dá aos usuários mais poder para controlar e organizar sua experiência na rede social.

Mastodon

A plataforma Mastodon é como uma mistura entre o Twitter e os blogs do Tumblr, criada por uma organização alemã sem fins lucrativos.

Assim como o Bluesky, o Mastodon é de código aberto. Nela, usuários podem criar e manter as próprias comunidades (abertas ou privadas).

O que isso significa é que a rede social acaba sendo um conglomerado de servidores e os usuários são livres para migrar entre eles, estabelecendo novas conexões independente da sua "turma".

O mastodon.social e o mastodon.online acabam sendo as comunidades principais, como uma porta de entrada aos novos usuários que ainda não sabem quais dos outros 2.400 servidores eles vão ingressar.

Threads

Criado em 2023, o Threads é a tentativa da Meta de ter o próprio Twitter — apesar que Zuckerberg negue isso veementemente.

Adam Mosseri, CEO do Instagram, reforçou que a plataforma não busca atrair veículos de notícias e discussões políticas, alegando que esses tópicos geram "negatividade" e não são benéficos para os negócios.

Embora o Threads tenha se beneficiado do lançamento com acesso antecipado a influenciadores, a falta de recursos semelhantes aos do Twitter, como uma timeline cronológica, pode ter contribuído para o decréscimo da atividade dos usuários. Menos de um mês após o lançamento, o app teve uma queda de 70% no número de usuários ativos.

Hoje, postagens do Threads aparecem no feed do Instagram como uma forma de "atiçar" os usuários a entrarem de novo no app. Talvez a saída do X no Brasil pode concretizar o sucesso da concorrência.