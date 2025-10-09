Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Qual seu número? Google amplia prova virtual e agora permite experimentar sapatos com IA

Recurso de inteligência artificial chega à Austrália, Canadá e Japão e passa a incluir calçados nas opções de experimentação digital

O avanço faz parte do investimento do Google em soluções de varejo digital baseadas em inteligência artificial (Susana Bates/AFP/AFP)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 05h43.

O Google ampliou a ferramenta de prova virtual baseada em inteligência artificial e passou a incluir testes de sapatos online, além de roupas. Outra novidade é que o recurso também foi expandido para usuários na Austrália, Canadá e Japão, de acordo com informações de site TechCrunch.

Para usar a função, o consumidor deve selecionar um anúncio de produto no Google, clicar em “Experimentar” e enviar uma foto de corpo inteiro. Em seguida, a plataforma gera uma versão digital da imagem, mostrando como o calçado aparece no corpo.

A ferramenta ainda permite que o usuário salve ou compartilhe o resultado.

Expansão dos recursos de compra com IA

A nova funcionalidade complementa a atualização lançada em agosto, quando o Google introduziu o teste virtual de roupas com IA. Antes disso, a tecnologia da empresa mostrava peças em modelos genéricos com diferentes tipos de corpo.

O avanço faz parte do investimento do Google em soluções de varejo digital baseadas em inteligência artificial.

Em junho, a empresa lançou o Doppl, aplicativo experimental que permite criar visualizações personalizadas e vídeos gerados por IA, mostrando como roupas se ajustam em tempo real.

Outras grandes companhias do setor também têm investido em experiências semelhantes. Amazon e Walmart oferecem recursos de prova virtual em suas plataformas, ampliando o uso da IA para aproximar a compra online da experiência física em loja.

