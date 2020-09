Projetos customizados de TI são propulsores da transformação digital

O setor de serviços gerenciados de tecnologia da informação (TI) deve crescer 7,5% no Brasil em 2020, um resultado bastante positivo se considerarmos o cenário global de retração da economia por causa da pandemia de covid-19. A estimativa faz parte de um estudo realizado pela consultoria IDC, com apoio da Oi Soluções, que pesquisou 52 empresas de médio e grande porte no Brasil.

Boa parte desse crescimento é motivada pelo processo de transformação digital das companhias, visando a mudanças profundas e estruturais para melhorar ou até mesmo reinventar seus negócios ou modelos de operação. Neste cenário, ter à disposição profissionais que estejam abertos e preparados para o movimento é fundamental. O mesmo levantamento revelou que 62,8% dos entrevistados atuam em organizações que estão concentrando suas ações para empregar um modelo de trabalho dinâmico e flexível.

Para atender a essa demanda, a Oi Soluções criou o Serviços Profissionais, que disponibiliza equipes multidisciplinares capacitadas para atuar em operações do dia a dia da infraestrutura dos clientes, além de atividades de consultoria, desenvolvimento e operação de projetos customizados de tecnologia da informação e comunicação (TIC) para o mercado corporativo.

“Oferecemos ao cliente gestão e melhoria contínua da governança de sua infraestrutura de TIC, monitoração e operação de plataformas, suporte a essa infraestrutura e desenvolvimento personalizado de projetos e aplicações”, afirma Rodrigo Shimizu, diretor de marketing da Oi Soluções.

Na prática

A contratação desses profissionais resulta em aumento da qualidade dos serviços, diminuição no tempo de implantação e adequação de tecnologias, além da criação de diferentes modelos de negócios. Entre outras vantagens, há a economia com investimentos em capacitação de profissionais e em processos de preparação para a mudança de mindset dos colaboradores para apoiar iniciativas de inovação.

A Oi Soluções trabalha com um time de profissionais chamados “executivos de atenção”. Eles atuam de forma dedicada para que o atendimento aos clientes corporativos seja efetivo, garantindo a melhor experiência dos serviços implantados.

“Entregamos ao cliente corporativo performance e comodidade, tratando das questões básicas às complexas de forma consultiva e customizada, fazendo uso da robustez do nosso portfólio e da nossa expertise no universo de TIC, de forma que ele possa centralizar recursos no core business”, diz Shimizu.

Como diferenciais no modelo de atuação, os Serviços Profissionais contam com pesquisas, análises, indicadores e mentorias que buscam oportunidades para a automação de processos, melhor desempenho e a satisfação do cliente.

Inovação

Além da contratação do Serviços Profissionais, a Oi Soluções tem uma área totalmente dedicada à inovação, desenvolvimento de produtos e serviços: o Oi Labs, laboratório de inovação dedicado a processo de cocriação de soluções digitais com clientes por meio de trabalhos colaborativos.

Sob o modelo mental de design thinking (abordagem que busca a solução de problemas de forma coletiva e colaborativa),práticas de lean startup (trabalho de identificação e eliminação de desperdícios nos processos) e métodos ágeis (rápida resposta às mudanças, sem burocracia e excesso de planejamento), o Oi Labs acelera o processo de transformação digital do cliente.

Ele auxilia empresas a realizar investimentos de forma mais assertiva, obter uma visão holística para solucionar problemas de eficiência operacional e mapear oportunidades de redução de custos e maior rentabilidade dos seus produtos e serviços.

“Nosso propósito é entregar aos clientes diagnósticos e soluções mais aderentes as suas necessidades em meio a cenários que exigem mudanças rápidas, estimulando a inovação e a digitalização do negócio por meio dessas metodologias”, afirma Adriana Viali, head da Oi Soluções.

O laboratório de inovação conta com equipes multidisciplinares capacitadas para a realização de atividades com foco em UX (User Experience, ou experiência do usuário, em português) e um robusto ecossistema de parceiros estratégicos com fornecedores e marcas renomadas.

Estímulo

A Oi Soluções foi criada justamente para impulsionar a transformação digital das empresas por meio de soluções de Telecom e TI que promovem um impacto positivo na sociedade e geram valor sustentável para os clientes.

Além de profissionais qualificados, a empresa oferece tecnologias integradas de

Segurança, Cloud & Data Center, Colaboração, IoT, Big Data & Analytics, Aplicações Digitais e Serviços Gerenciados, além de dados, internet e voz que atendem 57 mil clientes corporativos públicos e privados, de todas as verticais de atuação. O Serviços Profissionais e o Oi Labs pertencem à família de Serviços Gerenciados.