Onde estão os profissionais que vão construir a próxima era da tecnologia?

O Brasil forma menos profissionais de tecnologia do que as empresas precisam. Ainda assim, parte do setor insiste em disputar os mesmos talentos em vez de preparar quem está começando ou deseja mudar de carreira.

Para Patrícia Chagas, CEO da Núclea Associação, essa disputa não resolve a escassez de mão de obra. “O Brasil forma menos do que precisa”, afirma. Na avaliação da executiva, investir na formação de novos profissionais é mais sustentável do que depender apenas da contratação de trabalhadores experientes.

Há um impacto econômico nessa escolha. Segundo a executiva, os salários em tecnologia podem ser de duas vezes e meia a três vezes superiores à média brasileira. Isso faz da formação profissional uma oportunidade de mobilidade social, especialmente para grupos historicamente pouco representados no setor.

O alerta veio durante o HSM+, um dos principais eventos de liderança, gestão e inovação da América Latina, que aconteceu na última quinta-feira, 5.

Na ocasião, Chagas defendeu que o problema ganha urgência com o avanço da inteligência artificial, que promete transformar ocupações existentes e criar profissões ainda desconhecidas. Para a executiva, a resposta não está apenas em formar mais especialistas, mas em ampliar quem tem acesso às oportunidades do setor.

Hoje, profissionais de comunicação, marketing, administração e até áreas da saúde encontram na tecnologia uma possibilidade de recomeço. Eles chegam sem necessariamente dominar linguagens de programação, mas carregam experiências que podem fazer diferença em equipes de inovação, explica a executiva.

Essa mudança de perfil também apareceu como destaque do relatório Transição de carreira na nova era digital, produzido pela Núclea Associação. O estudo analisou as transformações do mercado de trabalho, a migração de profissionais para carreiras tecnológicas e as competências que ganham importância na contratação.

Por que a conta não fecha?

A Núclea Associação, braço de impacto social da Núclea, uma das principais infraestruturas tecnológicas do sistema financeiro brasileiro, identificou esse movimento entre os alunos de seus programas de educação e formação de talentos em tecnologia. Inicialmente, a expectativa era atender sobretudo jovens em busca do primeiro emprego. Um levantamento sobre o perfil dos estudantes, porém, revelou uma realidade diferente: mais da metade buscava uma oportunidade de transição de carreira.

A descoberta ajudou a orientar a elaboração do relatório e reforçou outra percepção: o conhecimento técnico continua indispensável, mas já não é suficiente para acompanhar a velocidade das mudanças tecnológicas.

Segundo Chagas, habilidades como comunicação, colaboração, organização e raciocínio lógico ganham importância porque acompanham o trabalhador mesmo quando as ferramentas utilizadas por ele deixam de existir.

Isso significa que um profissional vindo de outra área pode ter competências valiosas para a tecnologia, ainda que precise aprender uma nova linguagem de programação. A formação técnica pode ser adquirida, enquanto parte do repertório comportamental foi desenvolvida ao longo de experiências anteriores.

Diversidade também é estratégia de negócio

Ampliar o acesso à tecnologia envolve ainda outro desafio: diversificar o perfil de quem trabalha no setor.

Para Chagas, contratar pessoas com diferentes trajetórias, formações e experiências não é apenas uma decisão de responsabilidade social. É também uma maneira de ampliar a capacidade das empresas de encontrar soluções mais inovadoras e desenvolver novos produtos.

É nessa direção que atua a Núclea Associação, organização sem fins lucrativos criada em 2022 pela Núclea S.A., empresa de tecnologia para o mercado financeiro.

Uma de suas iniciativas é a Núclea Academy, plataforma que reúne cerca de 70 mil inscritos e oferece mais de 260 horas de conteúdos gratuitos sobre tecnologia, inovação e carreira.

Já o Ser+ Tech funciona como um laboratório de formação de talentos. Com duração de quatro a seis meses, o programa prepara alunos para áreas com demanda por profissionais, como cibersegurança e desenvolvimento de software.

Além das aulas técnicas, os participantes aprendem com profissionais que atuam no mercado e recebem orientação de carreira e mentorias de profissionais da Núclea S.A. Atualmente, cerca de 200 colaboradores participam do programa como mentores, compartilhando experiências e apoiando o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais.

A formação aproxima teoria e prática para que os alunos concluam o programa mais preparados para os desafios reais do mercado e para oportunidades profissionais em tecnologia.

As profissões que ainda não existem

Se hoje as empresas enfrentam dificuldades para contratar, o avanço da inteligência artificial deve tornar ainda mais importante a capacidade de preparar trabalhadores para novas funções.

A avaliação de Chagas é que a tecnologia continuará criando oportunidades que ainda não conseguimos identificar. Por isso, apostar apenas em competências técnicas específicas pode deixar profissionais e empresas vulneráveis às próximas transformações.

Para 2027, a Núclea Associação pretende lançar uma ferramenta de orientação profissional que relaciona habilidades e experiências individuais às diferentes carreiras tecnológicas. A organização também planeja ampliar suas formações em áreas como cibersegurança e blockchain.

A proposta é ajudar quem deseja mudar de profissão a identificar caminhos possíveis e entender quais conhecimentos precisa desenvolver.

Para as empresas, a transformação exige uma mudança semelhante. Em vez de procurar apenas candidatos prontos para assumir uma função, será necessário reconhecer potencial, investir em formação e criar oportunidades para novos perfis.

"Não basta apenas democratizar a educação. A gente precisa conectar com oportunidades reais de empregabilidade" Patrícia Chagas, CEO da Núclea Associação

Em um mercado que ainda não consegue contratar todos os profissionais de que precisa, a questão já não é apenas onde encontrar talentos, mas quem estará disposto a formar os próximos.