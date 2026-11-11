Excelência em engenharia: a parceria entre IWC Schaffhausen e Mercedes-AMG

Com a realização do Grande Prêmio de São Paulo, de 6 a 8 de novembro, a parceria de longa data entre a IWC Schaffhausen e a equipe Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ ganha destaque no Brasil. Entre os relógios que refletem essa colaboração está o Pilot’s Watch Performance Chronograph 41, lançado em 2023 em versões dedicadas à Mercedes-AMG e à sua equipe de Fórmula 1.

A relação começou em 2004, reunindo a experiência da IWC Schaffhausen na relojoaria mecânica suíça e a abordagem da Mercedes-AMG à engenharia automotiva de alta performance. Em 2013, a parceria foi ampliada quando a IWC Schaffhausen se tornou Parceira Oficial de Engenharia da equipe Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™.

“Há 22 anos, fazemos parte do universo da marca Mercedes-Benz. E o que começou como uma parceria se transformou em uma amizade construída sobre respeito mútuo e profunda admiração pelo trabalho um do outro”, afirma Chris Grainger-Herr, CEO da IWC Schaffhausen.

A parceria alcançou outro marco quando Kimi Antonelli, piloto da equipe Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™, conquistou o Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 de 2026 no Grande Prêmio da Cidade do México. Aos 20 anos, tornou-se o campeão mundial mais jovem da história da categoria, garantindo o título com um terceiro lugar na corrida. Durante as comemorações, usava o Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition “Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Team”, com caixa de titânio grau 5, mostrador preto e detalhes no verde característico da equipe.

Kimi Antonelli comemora o título mundial de Fórmula 1 de 2026 usando o Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition “Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Team”. (Clive Rose/Getty Images)

“Nossa colaboração está fundamentada em valores compartilhados: a paixão pela excelência em engenharia, pelo desempenho sem concessões e pelo design visionário”, afirma Chris Grainger-Herr, CEO da IWC Schaffhausen.

Da precisão da relojoaria ao desempenho nas pistas

Na coleção Pilot’s Watches, a parceria se traduz em materiais, funções de cronógrafo e detalhes de design associados ao automobilismo. No Pilot’s Watch Performance Chronograph 41, a escala taquimétrica presente no aro de cerâmica funciona em conjunto com o cronógrafo para medir a velocidade média em uma distância conhecida.

Por exemplo, ao acionar o cronógrafo no início de um trecho de um quilômetro e interrompê-lo ao final, o usuário pode consultar a velocidade média em quilômetros por hora na escala taquimétrica, utilizando o ponteiro central de segundos do cronógrafo.

Ambas as versões são equipadas com o calibre 69385, de fabricação própria da IWC, um movimento mecânico de cronógrafo composto por 242 componentes. Seu sistema de corda automática bidirecional oferece uma reserva de marcha de 46 horas. Os minutos decorridos são exibidos no contador posicionado às 12 horas, seguindo a disposição vertical dos cronógrafos da coleção.

Pilot’s Watch Performance Chronograph 41 AMG: o relógio combina caixa de titânio grau 5, escala taquimétrica e cronógrafo mecânico. (IWC /Divulgação)

O mostrador preto brilhante apresenta submostradores rebaixados, enquanto os índices e numerais recebem revestimento de Super-LumiNova®, que melhora a legibilidade em condições de pouca luz. Antes da montagem, aproximadamente 20 elementos aplicados são polidos manualmente.

Uma parceria em evolução

O primeiro relógio oficial da equipe foi apresentado em 2022: um Pilot’s Watch Chronograph 41 de titânio, lançado durante o Grande Prêmio de Miami. Em 2023, foi a vez do Performance Chronograph 41 em Ceratanium®. A coleção voltou a crescer em 2025, com a chegada do Pilot’s Watch Mark XX, modelo de três ponteiros e perfil mais fino.

A edição de 2026 apresenta uma nova cor de destaque. Inspirado na Vanda Miss Joaquim, flor nacional de Singapura, o Pilot’s Watch Chronograph 41 combina mostrador roxo com detalhes em verde PETRONAS nos numerais, índices e ponteiros.

Sua caixa de titânio grau 5 mede 41 milímetros, e o calibre 69385, de fabricação própria da IWC, pode ser observado através do fundo da caixa em vidro de safira. A pulseira de borracha roxa conta com o sistema EasX-CHANGE®, que permite a troca sem o uso de ferramentas.

O modelo também foi disponibilizado aos integrantes da equipe Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™, incluindo mecânicos, engenheiros e profissionais que atuam tanto nos circuitos quanto na sede da equipe, em Brackley, na Inglaterra.

Uma edição comemorativa

Em 2026, a IWC Schaffhausen também apresentou o Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar ProSet 140 Years Mercedes-Benz. Limitado a 140 unidades, o modelo celebra os 140 anos da fabricante de automóveis. O relógio apresenta caixa de aço de 42 milímetros, mostrador preto, elementos aplicados em ouro maciço e ponteiros banhados a ouro.

O relógio é equipado com o calendário perpétuo ProSet, o primeiro calendário perpétuo da IWC Schaffhausen que permite ajustar as indicações do calendário tanto para a frente quanto para trás, utilizando uma única posição da coroa, sem a necessidade de botões adicionais.

Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar ProSet 140 Years Mercedes-Benz: Limited to 140 pieces, the edition celebrates the automotive manufacturer's anniversary and its partnership with IWC. (IWC/Divulgação)

O fundo da caixa em vidro de safira apresenta o primeiro logotipo da Mercedes-Benz, criado após a fusão entre a Daimler-Motoren-Gesellschaft e a Benz & Cie., em 1926. O símbolo combina a estrela de três pontas com uma coroa de louros.

“Junto à IWC Schaffhausen, celebramos a convicção compartilhada de que o verdadeiro progresso nasce do trabalho artesanal, da inovação e da atenção a cada detalhe”, afirma Mathias Geisen, membro do Conselho de Administração do Mercedes-Benz Group AG, responsável pelas áreas de Vendas e Experiência do Cliente.

“A edição limitada do Big Pilot’s Watch presta homenagem a uma parceria construída sobre esses valores e reflete o espírito duradouro que impulsiona ambas as marcas.”