'Risco sistêmico hoje é menor', diz estrategista do JP Morgan, após renúncia de Huang

A Nvidia tinha acabado de anunciar a renúncia de Jensen Huang ao cargo de CEO quando Gabriela Santos, estrategista-chefe de mercados para as Américas da J.P. Morgan Asset Management, gestora do JP Morgan, recebeu a reportagem da EXAME no escritório do banco em São Paulo. A pergunta foi inevitável. Um evento como esse pode ter efeito sistêmico no setor de tecnologia americano?

A resposta veio com uma ressalva. "Não posso falar da companhia em si, e nada do que eu disser é sugestão de investimento", afirmou. Em seguida, ponderou que o peso do episódio hoje é menor do que seria no passado. "Acho que o risco é menos sistêmico do que seria dois anos atrás, quando muitos investidores estavam concentrados demais nessa ação."

A saída ocorre dias depois de o conselho da Nvidia abrir uma investigação independente sobre a relação de Huang com uma executiva suspeita de espionagem para a China.

Segundo Gabriela, o setor de semicondutores já vinha mais volátil. "As companhias de semicondutores tiveram o melhor trimestre da história, com alta de quase 88% no segundo trimestre. Desde então, vêm mostrando mais volatilidade, especialmente em julho e, mais recentemente, em outubro e novembro", disse.

Neste ano, as estrelas do setor não dependeram tanto da Nvidia, que liderou os ganhos entre 2022 e 2024. O destaque ficou com as grandes fabricantes de memória, nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, e com a TSMC, em Taiwan.

Ainda assim, a estrategista lembra que a fabricante de chips continua relevante para o tema. "Daqui para frente, a companhia tem uma importância muito grande no financiamento de boa parte do capex da inteligência artificial, e isso aumenta o nervosismo e a volatilidade que já existiam em torno desses investimentos", disse.

Segundo ela, ainda é preciso ver o que muda nos planos da empresa e, de forma geral, das hyperscalers, as gigantes de computação em nuvem, como Amazon, Microsoft e Google.

IA entra em fase mais turbulenta

Para Gabriela, os investidores estão menos focados na construção da infraestrutura, especialmente dos data centers, e passaram a premiar quem consegue monetizar a tecnologia, como as hyperscalers e as empresas de software.

"Continuamos bastante otimistas com o potencial da inteligência artificial, mas sabemos que esta é uma fase bem mais turbulenta", disse.

Vitória democrata pode frear data centers?

O avanço dos democratas nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos também entrou no radar. Segundo a estrategista, os principais fatores da votação foram custo de vida, a guerra no Irã e o preço da gasolina, mas a visão pública muito desfavorável à inteligência artificial também pesou, inclusive entre eleitores republicanos.

Gabriela separa a preocupação em duas frentes. A primeira é regulação e segurança, em que o Congresso de maioria democrata pode abrir investigações e propor regras. Ela observa que as próprias líderes no desenvolvimento de modelos já pediam padronização na supervisão do setor.

A segunda frente é a reação das comunidades locais à construção de data centers, e é essa que o mercado acompanha mais de perto. Segundo Gabriela, os investidores já davam sinais de que gostariam de ver as hyperscalers reduzirem o ritmo de investimentos em infraestrutura.

"Os investimentos das hyperscalers chegaram a US$ 800 bilhões neste ano, alta de 90% na comparação anual. No ano que vem, provavelmente ainda vão ser muito altos. Nós estimamos perto de US$ 1,4 trilhão", disse. Para Gabriela, a pressão política reforça uma demanda que os investidores já vinham fazendo. "Acho que isso se encaixa no apetite do investidor de ver uma certa desaceleração", afirmou.

A estrategista não acredita que o resultado eleitoral encerre o ciclo de investimentos, mas avalia que ele deve ajudar a desacelerar a construção, sobretudo em 2028. "Nos planos para 2027, 75% dos projetos já foram aprovados ou já começaram. É mais uma pergunta para 2028", disse. "O ciclo não termina, mas pode desacelerar e ficar um pouco mais caro."

Ela lembra que muitos estados americanos querem receber data centers. A tendência, na visão dela, é que hyperscalers e neoclouds, empresas mais novas que alugam capacidade de processamento para IA, mudem a relação com as comunidades locais, levando a própria energia e a própria água, pagando mais impostos e explicando melhor os benefícios dos projetos.

IPO da Anthropic é teste para o private equity

As notícias sobre a Nvidia chegaram no mesmo dia em que a Anthropic anunciou quando fará sua oferta pública inicial de ações. Gabriela ressaltou que o JP Morgan participa da operação e evitou comentar a empresa, mas falou sobre o efeito do prospecto no humor do mercado.

Segundo ela, os investidores acompanhavam de perto o prospecto e os números divulgados. "Eles sentiram um alívio ao ver que a demanda pelos grandes modelos de linguagem é absolutamente extraordinária", disse. A temporada de balanços das empresas de tecnologia reforçou essa leitura. "Todas estão dizendo que a demanda está estratosférica, até forte demais para a oferta disponível."

Para Gabriela, a forma como a oferta será recebida, tanto na reserva de ações quanto depois na negociação em bolsa, vai pesar no apetite pelo tema. "É importante para o mercado de ações, mas é ainda mais importante para o mercado privado", afirmou. "O private equity está há vários anos sem muitas saídas e sem muitos IPOs. Precisa mostrar que existe, sim, saída e existe, sim, preço para os investimentos feitos nos últimos anos."

Mercado precificou a disrupção rápido demais

Até agora, a valorização trazida pela IA ficou concentrada nas empresas de tecnologia, enquanto companhias de outros setores foram punidas pelo risco de disrupção. Para Gabriela, a próxima fase, de adoção da tecnologia na economia real, é a mais promissora.

"Estimamos que, na próxima década, a adoção da IA pode melhorar a produtividade americana em 50% em relação à tendência anterior à inteligência artificial", disse. Segundo ela, os ganhos não se limitam aos Estados Unidos e devem chegar também ao Brasil, à Europa e à Ásia. "No nosso relatório de premissas de longo prazo, aumentamos a projeção de retorno anual da bolsa americana em 0,8 ponto percentual por ano na próxima década, por causa dessa fase de adoção de tecnologia e do apoio às margens das companhias."

Os primeiros ganhos devem aparecer nos setores que adotam a tecnologia mais cedo, como o financeiro e o de saúde. Empresas médias e pequenas devem levar mais tempo, algo normal após a introdução de uma nova tecnologia.

Gabriela cita o software como exemplo de exagero na outra ponta. "Na metade do ano, o software tinha caído 20% nos Estados Unidos, e agora está positivo no ano. O resultado dos balanços das companhias de software não mudou nada. Elas ainda estão crescendo 20% na comparação anual", afirmou. "O investidor estava precificando uma disrupção rápida demais." Segundo ela, não são setores inteiros que serão eliminados, e a própria adoção da IA nas empresas exige muito software.

Juro alto separa gigantes e neoclouds

A estrategista também avalia que o ciclo de alta de juros nos Estados Unidos deve ser pequeno e não ameaça as grandes empresas de tecnologia. "O interessante é como as companhias americanas estão fortes. Nos três trimestres que já temos de resultados, o lucro nos Estados Unidos cresce 30% na comparação anual, e metade desse crescimento vem de tecnologia", disse.

O custo de financiamento mostra a diferença dentro do setor. "As quatro maiores hyperscalers estão se financiando a 0,2 ponto percentual acima dos títulos do Tesouro americano, ou seja, cerca de 5,5% ao ano. Para essas empresas, essa pequena alta dos juros não significa absolutamente nada", afirmou Gabriela. "Já uma neocloud, bem mais endividada e com um modelo de negócio novo e ainda não testado, está se financiando a 14%." Por isso, segundo ela, a gestora prefere empresas de maior qualidade.