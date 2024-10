Os produtos Intel vendidos na China devem estar sujeitos a uma revisão de segurança. Essa deve ser a nova norma da Cybersecurity Association of China (CSAC), alegando que a fabricante de chips dos EUA tem "constantemente prejudicado" a segurança nacional e os interesses do país. As informações são da Reuters.

Embora a CSAC seja um grupo industrial e não um órgão governamental, ela tem laços estreitos com Pequim e a série de acusações contra a Intel, publicadas em uma longa postagem em sua conta oficial do WeChat, podem desencadear uma revisão de segurança do poderoso regulador do ciberespaço da China, a Cyberspace Administration of China (CAC).

As ações da empresa caem 2,13% nas negociações na tarde desta quarta-feira, 16, dos EUA em meio a uma ampla liquidação de papéis de tecnologia após números decepcionantes da fabricante de equipamentos de chip ASML.

No ano passado, a CAC proibiu operadores domésticos de infraestrutura essencial de comprar produtos feitos pela fabricante de chips de memória dos EUA Micron Technology após considerar que os produtos da empresa haviam falhado em sua revisão de segurança de rede.

Uma revisão de segurança semelhante em produtos Intel poderia impactar negativamente as receitas da empresa - mais de 25% vieram da China no ano passado.

A guerra dos chips

As alegações vêm em um momento em que a China está lidando com um esforço liderado pelos EUA para restringir seu acesso a equipamentos e tecnologias cruciais para fabricação de chips mais avançados, no que Washington chama de uma tentativa de interromper a modernização das forças armadas da China.

O CSAC acusa os chips Intel, incluindo processadores Xeon usados ​​para tarefas de inteligência artificial, de carregar várias vulnerabilidades, concluindo que a Intel "tem grandes defeitos quando se trata de qualidade do produto, gerenciamento de segurança, indicando que é uma atitude extremamente irresponsável em relação aos clientes."

O órgão afirma que os sistemas operacionais incorporados em todos os processadores Intel são vulneráveis ​​a backdoors criados pela Agência de Segurança Nacional dos EUA

"Isso representa uma grande ameaça à segurança das infraestruturas de informações críticas de países em todo o mundo, incluindo a China... o uso de produtos Intel representa um sério risco à segurança nacional", disso o CSAC.

Uma proibição, mesmo que temporária, de produtos Intel poderia restringir ainda mais o fornecimento de chips de IA no mercado chinês, que tem lutado para encontrar alternativas viáveis ​​aos produtos de ponta da Nvidia, que dominam o mercado mas agora estão proibidos de entrar na China por causa das novas políticas dos EUA no setor tecnológico.