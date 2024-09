Apollo oferece aporte bilionário à Intel após proposta de aquisição pela Qualcomm

A Apollo, uma das maiores gestoras de ativos alternativos do mundo, propôs um investimento bilionário na Intel, em um movimento que pode fortalecer a estratégia de reestruturação da fabricante de chips. A oferta da Apollo, segundo fontes próximas às negociações ouvidas pela Bloomberg, gira em torno de até US$ 5 bilhões (R$ 27,55 bilhões), com características semelhantes ao investimento em capital.

O aporte oferecido pela Apollo surge em um momento de intensas movimentações no setor de semicondutores. A Qualcomm, com sede em San Diego, também teria feito uma abordagem amigável à Intel, explorando a possibilidade de uma das maiores aquisições já vistas no setor de tecnologia. Embora nenhum acordo tenha sido formalizado até o momento, a movimentação destaca a crescente pressão sobre a Intel para buscar alternativas que reforcem sua competitividade no mercado global de chips.

A proposta de investimento bilionário da Apollo, segundo informações, está sendo analisada pelos executivos da Intel. Embora o valor e os termos possam ser ajustados, e até mesmo a negociação interrompida, as discussões refletem o esforço da Intel em atrair capital externo para financiar seu plano de transformação.

Modernização na Intel

Sob a liderança do CEO Pat Gelsinger, a Intel tem buscado renovar sua linha de produtos e modernizar sua tecnologia, além de atrair novos clientes externos. No entanto, a estratégia de reestruturação tem se mostrado custosa, resultando em uma série de relatórios de desempenho que frustraram os investidores e impactaram negativamente o valor de mercado da companhia.

Apesar das dificuldades, a Intel já possui um histórico de cooperação com a Apollo. Em junho deste ano, a fabricante de chips, com sede em Santa Clara, Califórnia, vendeu uma participação em uma joint venture que controla uma planta na Irlanda por US$ 11 bilhões (R$ 60,6 bilhões) à Apollo, garantindo financiamento externo para expandir sua rede de fábricas.

Além disso, a Apollo já tem experiência no setor de chips. No ano passado, a empresa sediada em Nova York liderou um investimento de US$ 900 milhões (R$ 4,9 bilhões) na Western Digital, comprando ações preferenciais conversíveis. Essa movimentação demonstra a expertise da Apollo em investir em empresas de tecnologia em momentos críticos de reestruturação.