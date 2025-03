Reddit impõe novas ações para usuários que apoiam conteúdo violento; veja o que muda

Nesta quarta-feira, 5, o Reddit implementou mudanças nas ações de execução do site, que impactarão usuários que postam e apoiam conteúdo violador.

A partir de agora, usuários que, dentro de um determinado período, votarem positivamente em várias partes de conteúdo banidas por violar as políticas da plataforma, irão receber um aviso. Antes, a única pessoa acionada era o usuário que postou o conteúdo perturbador.

A companhia explicou que o ecossistema do Reddit depende de usuários engajados para votar negativamente em conteúdo ruim e denunciar conteúdo potencialmente violador. Na outra ponta, votar positivamente nesses conteúdos interfere no sistema.

"Sabemos que a cultura de uma comunidade não é apenas o que é postado, mas o que é engajado. Votar vem com responsabilidade", disse a empresa em comunicado.

Durante a quarentena, o Reddit implementou a mesma ação dentro do site — o que, segundo a empresa, ajudou a reduzir a exposição a conteúdo ruim.

O movimento começará com usuários que estão votando positivamente em conteúdo violento, mas o Reddit pode considerar expandir essa medida no futuro. "Embora isso seja atualmente 'somente aviso', consideraremos adicionar ações adicionais no futuro."