App espião de WhatsApp: entenda como funciona e saiba identificar

Usado por mais de 140 milhões de brasileiros, de acordo com dados da Digital 2024: Brazil, o WhatsApp se tornou o principal mensageiro do Brasil. E com o crescimento da popularidade do app, surgiram também aplicativos para espionar as trocas de mensagens alheias.

Chamados de spywares em inglês, eles são usados para coletar uma variedade de informações, como localização, mensagem de texto, chamadas, áudio e vídeo, entre outras, e são instalados, geralmente sem que a pessoa saiba, por meio de downloads de arquivos de fontes suspeitas. Também podem ser baixados manualmente por pessoas que tenham acesso ao celular da vítima.

A maioria dos apps espião de WhatsApp surgiram com a promessa de serem uma alternativa para pais monitorarem o que seus filhos estão fazendo na internet e/ou para que empresas acompanhassem os celulares corporativos de suas companhias.

É o caso do mSpy, lançado em 2010 por uma empresa londrina e cujo principal objetivo era fazer o monitoramento dos celulares corporativos usados por funcionários de empresas.

A ideia de espionar o WhatsApp alheio, no entanto, ganhou mais adeptos pelo mundo, com usuários comuns baixando programas para vigiar as conversas de pessoas próximas, como namorados, amigos, etc. Essa prática, no entanto, configura crime pelo Art. 154-A da Lei 12.737/2022, chamada de Lei Carolina Dieckmann.

Como descobrir se meu WhatsApp tem um app espião?

Apesar de escondidos, esses aplicativos espiões podem ser detectados por antivírus. Além disso, sinais como travamentos, mensagens de erro e comportamentos estranhos no mensageiro podem indicar a presença desses programas.

Você também deve ficar atento a esses sinais:

Confira se você conhece todos os apps instalados no seu celular;

Verifique quais permissões (como câmera, fotos e microfone) cada app tem;

Observe se a bateria e os dados móveis estão sendo consumidos de forma estranha. Um consumo excessivo de carga pode indicar que há aplicativos escondidos;

Preste atenção se suas mensagens são marcadas como lidas automaticamente, mesmo que você ainda nem tenha aberto-as.

Quais aplicativos podem ser usados para monitorar o WhatsApp do meu filho?

Apesar de existirem várias opções de aplicativos disponíveis na web, usar um app espião de WhatsApp para espionar a vida online do seu filho não é a melhor alternativa. Além de ser crime, a maioria desses aplicativos não são seguros nem para a vítima e nem para quem o instalou.

No geral, eles sobrecarregam o sistema operacional, consomem dados móveis e podem promover o superaquecimento do celular Também podem alterar a página inicial do seu navegador. Além disso, você pode começar a receber mensagens de erro em aplicativos que utilizava normalmente sem problemas.

Sendo assim, a melhor saída é apostar em uma conversa sincera e orientar o seu filho como usar a internet da melhor maneira possível.