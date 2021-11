Processadores Intel ou AMD? A Tesla preferiu a segunda opção

A briga entre Intel e AMD ganhou um novo capítulo com uma escolha feita pela Tesla: para equipar a linha Model Y, ao menos para o mercado da China, a empresa de Elon Musk preferiu os processadores AMD Ryzen.

A novidade foi recebida com surpresa já que a Intel fornece chips para veículos Tesla há tempos.

Contudo, não é a primeira vez que uma troca do tipo acontece. A Nvidia também foi uma fornecedora dos chips que estão encarregados do sistema de entretenimento do carro.

Sistema, que por sua vez, é bastante parrudo e capaz de rodar jogos de primeira linha dentro da plataforma Tesla Gaming Arcade — o próprio Elon Musk chegou a mostrar como o carro era capaz de rodar Cyberpunk 2077 (2020).

Uma das suspeitas sobre o motivo da troca é a de que a companhia está tentando equilibrar o estoque de componentes diante do insistente cenário de escassez de chips, ou, também, de que a AMD conseguiu ofertar mais potência por um preço menor.