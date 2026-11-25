"Cadeira" é um termo amplo, com 160 mil buscas mensais no Google. Quando a pergunta ao ChatGPT é sobre cadeiras de jantar e de uso geral na Black Friday 2026, a resposta tem uma líder isolada: a Tramontina.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de cadeira o ChatGPT recomenda?

A Tramontina aparece em 72,2% das respostas, 28 pontos à frente da segunda colocada, a Flexform (44,2%). É a única marca acima de 50% de presença. Tok&Stok (42,2%), Ferreira Costa (38,5%), Abra Casa (37%), Forte Plástico (36,5%), Carraro (33,2%), Bianchini (33%), MadeiraMadeira (32,8%) e Madesa (32,2%) completam o top 10.

A Tramontina é uma das marcas mais presentes na Black Friday do ChatGPT, com lideranças em várias categorias de casa e construção.

Quanto custa uma cadeira na Black Friday 2026?

Nessa categoria, o ChatGPT funciona como vitrine de preços. Os valores mais citados foram:

Bianchini: R$ 89,90;

R$ 89,90; Forte Plástico: R$ 99,90 (o preço mais repetido, em 15% das respostas);

R$ 99,90 (o preço mais repetido, em 15% das respostas); Tramontina: R$ 199,90;

R$ 199,90; Carraro: R$ 354,83;

R$ 354,83; Ribs: R$ 499,88.

A Madesa aparece associada a 12% de desconto no Pix e a parcelamento em até 18 vezes sem juros. A fonte mais citada pela IA é o site da MadeiraMadeira, com 62,8% de participação.

Como escolher cadeiras para mesa de jantar?

Altura: a diferença entre o assento e o tampo da mesa deve ficar entre 25 e 30 cm;

a diferença entre o assento e o tampo da mesa deve ficar entre 25 e 30 cm; Material: plástico e polipropileno são baratos e práticos para áreas externas; madeira maciça dura mais; estofados são mais confortáveis, mas exigem cuidado com a limpeza;

plástico e polipropileno são baratos e práticos para áreas externas; madeira maciça dura mais; estofados são mais confortáveis, mas exigem cuidado com a limpeza; Espaço: calcule cerca de 60 cm de largura por pessoa ao redor da mesa;

calcule cerca de 60 cm de largura por pessoa ao redor da mesa; Conjunto: comprar mesa e cadeiras juntas costuma sair mais barato do que separadamente.

Para quem procura cadeira para trabalhar, os critérios são outros, com ajuste de altura, apoio lombar e braços reguláveis. Inclua o frete na conta e, se o produto chegar com defeito, saiba como trocar.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de cadeira na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Tramontina lidera as indicações do ChatGPT para cadeiras de jantar e uso geral, com 72,2%.

Qual o preço de uma cadeira barata? A IA citou modelos de Bianchini e Forte Plástico entre R$ 89,90 e R$ 99,90.