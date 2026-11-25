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Redação Exame
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 16h49.
"Cadeira" é um termo amplo, com 160 mil buscas mensais no Google. Quando a pergunta ao ChatGPT é sobre cadeiras de jantar e de uso geral na Black Friday 2026, a resposta tem uma líder isolada: a Tramontina.
O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Tramontina aparece em 72,2% das respostas, 28 pontos à frente da segunda colocada, a Flexform (44,2%). É a única marca acima de 50% de presença. Tok&Stok (42,2%), Ferreira Costa (38,5%), Abra Casa (37%), Forte Plástico (36,5%), Carraro (33,2%), Bianchini (33%), MadeiraMadeira (32,8%) e Madesa (32,2%) completam o top 10.
A Tramontina é uma das marcas mais presentes na Black Friday do ChatGPT, com lideranças em várias categorias de casa e construção.
Nessa categoria, o ChatGPT funciona como vitrine de preços. Os valores mais citados foram:
A Madesa aparece associada a 12% de desconto no Pix e a parcelamento em até 18 vezes sem juros. A fonte mais citada pela IA é o site da MadeiraMadeira, com 62,8% de participação.
Para quem procura cadeira para trabalhar, os critérios são outros, com ajuste de altura, apoio lombar e braços reguláveis. Inclua o frete na conta e, se o produto chegar com defeito, saiba como trocar.
Qual a melhor marca de cadeira na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Tramontina lidera as indicações do ChatGPT para cadeiras de jantar e uso geral, com 72,2%.
Qual o preço de uma cadeira barata? A IA citou modelos de Bianchini e Forte Plástico entre R$ 89,90 e R$ 99,90.