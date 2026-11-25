A lava-louças tem cerca de 160 mil buscas mensais no Google e é um dos eletrodomésticos que mais crescem nas casas brasileiras. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre três marcas.

Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de lava-louças o ChatGPT recomenda?

A Electrolux aparece em 89,8% das respostas. Brastemp (88,8%) e Midea (87,8%) estão em empate técnico com ela. A Brastemp é a primeira citada com mais frequência, com posição média de 1,98. Samsung (54%) e Philco (53,2%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença, e a Panasonic aparece em 33,2%.

Os argumentos são técnicos. A Brastemp é associada à variedade de modelos, de 8 a 15 serviços, e à disponibilidade de peças de reposição na loja oficial. A Samsung é lembrada por modelos de 10 e 14 serviços.

Quanto custa uma lava-louças na Black Friday 2026?

Os preços citados pelo ChatGPT durante a coleta foram:

Philco: R$ 2.458;

R$ 2.458; Midea: R$ 2.699 (o valor mais repetido, em 12,5% das respostas) e R$ 3.099;

R$ 2.699 (o valor mais repetido, em 12,5% das respostas) e R$ 3.099; Outro modelo citado: R$ 3.699.

Na loja oficial da Electrolux, a lava-louças LS14E, de 14 serviços e com programa lava e seca de 50 minutos, aparecia por R$ 3.599. No Shopclub, outlet da Electrolux, havia modelos a partir de R$ 1.749.

Como escolher uma lava-louças?

Capacidade: 8 serviços atendem casais; 14 serviços, famílias de quatro ou mais pessoas. Um "serviço" equivale a pratos, copo e talheres de uma pessoa;

8 serviços atendem casais; 14 serviços, famílias de quatro ou mais pessoas. Um "serviço" equivale a pratos, copo e talheres de uma pessoa; Instalação: modelos de piso precisam de espaço de cerca de 60 cm; os de bancada são compactos, mas lavam menos. Confira ponto de água, esgoto e tomada;

modelos de piso precisam de espaço de cerca de 60 cm; os de bancada são compactos, mas lavam menos. Confira ponto de água, esgoto e tomada; Consumo: uma lava-louças moderna gasta menos água do que a lavagem à mão. O Inmetro aparece em 14,2% das respostas como referência de eficiência;

uma lava-louças moderna gasta menos água do que a lavagem à mão. O Inmetro aparece em 14,2% das respostas como referência de eficiência; Ruído e programas: ciclos rápidos e função de secagem fazem diferença no dia a dia.

A fonte mais usada pelo ChatGPT nessa categoria é o site Radar de Lava-Louças, com 73,2% de participação. A Whirlpool, dona da Brastemp, vai reduzir promoções de Black Friday na América Latina, o que pode limitar as ofertas da marca. Para pagar com segurança, veja as regras de troca e devolução.

Perguntas frequentes

Qual a melhor lava-louças para comprar na Black Friday? Segundo a Ranqia, Electrolux, Brastemp e Midea estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Quanto custa uma lava-louças de 14 serviços? Entre R$ 2.700 e R$ 3.600 nas ofertas citadas.