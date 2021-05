Playstation: versão atualizada pode começar a ser produzida em 2022

Uma nova versão do PlayStation 5 está nos planos da Sony, aponta um rumor. O modelo deve chegar ao mercado ainda no ano que vem. A novidade deve apresentar um processador de 6 nm personalizado fabricado pela AMD. As informações são do site DigiTimes e, de acordo com o veículo, a expectativa é que a produção do novo PS5 comece entre o 2º e o 3º trimestre de 2022. No entanto, o novo modelo não terá grandes mudanças visuais, já que o foco será atualizar o hardware.

O upgrade, muito provavelmente, não estava nos planos da Sony. A empresa japonesa, assim como outras, tem lidado com uma escassez de seus aparelhos pelo mundo afora. A fabricação em menor quantidade, por causa da pandemia provocada pela pandemia e as altas vendas, elevou os preços e baixou os estoques. Entra na conta também a escassez global de microchips, que já afetou as linhas de produção de uma centena de companhias.

O CFO da marca, Hiroki Totoki, explicou durante uma chamada de vídeo entre investidores que opções como terceirização de fornecedores e mudança de projetos de hardware, estavam sendo consideradas.

É bastante comum que atualizações ocorram ao longo da vida dos consoles. Como exemplo o PS4 Pro ou até mesmo o Switch Lite, lançados anos depois de suas versões originais.