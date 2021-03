Player de vídeo VLC vai ganhar repaginada e versão web

Embora hoje todos os olhos estejam no streaming, não faz muito tempo que reprodutores de vídeo, como o VLC, eram um download essencial à maioria dos computadores.

O player de vídeo deve ganhar uma atualização este ano, com repaginada no visual e nova interface para usuários. "Modificamos a interface para que ela fosse um pouco mais moderna", disse Jean-Baptiste Kempf, presidente da VideoLAN, fundação por trás do desenvolvimento do VLC, que é um programa de código aberto.

Kempf falou ao portal especializado em tecnologia Protocol, que divulgou uma reportagem extensa sobre a história e popularidade do VLC.

Apesar disso, não foram dados detalhes de quais modificações em específico podem vir para o programa, que deve receber as atualizações dentro dos próximos meses.

De acordo com Kempf, a fundação estuda um modelo de faturamento baseado em publicidade e streaming de conteúdo. Suporte a codecs do tipo AV1 e AV2, que têm ganhado tração com serviços de streaming também está previsto.

Outra novidade é que os desenvolvedores estariam trabalhando em uma maneira de trazer o reprodutor de vídeo online, com uma versão compatível com navegadores web.