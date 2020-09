Piloto automático do Tesla em alta velocidade trai motorista dorminhoco

A 140 km/h, um Tesla ultrapassou o limite de velocidade de uma estrada no Canadá. Os policiais, preocupados, não conseguiam enxergar o motorista uma vez que os bancos do carro estavam totalmente reclinados. Quando a polícia parou o veículo, tiveram uma surpresa: um homem estava dormindo confortavelmente no carro enquanto passeava pelo local — o que resultou em uma multa e uma acusação criminal.

Segundo a polícia de Alberta, “o carro parecia ser autonômo, em alta velocidade, com os dois bancos da frente totalmente reclinados e os ocupantes pareciam estar dormindo”. O modelo do carro, um Tesla S, não é um carro autonômo.

O piloto automático do veículo oferece uma série de recursos ao motorista, como por exemplo centralização das faixas, controle de cruzeiro com reconhecimento de tráfego e frenagem de emergência automatizada — mas isso não impede que algumas pessoas burlem o sistema e usem a opção para dar aquele cochilo durante as viagens, situação que pode ser extremamente perigosa.

O presidente da Tesla, Elon Musk, que tuita sobre absolutamente tudo (até para brigar com o bilionário Bill Gates) ainda não se pronunciou sobre o caso.

Para tentar evitar esse tipo de situação, a Tesla implementou uma tecnologia que obriga o condutor a tocar no volante constantemente quando o autopilot está ativado, mas algumas pessoas colocam um objeto pesado e continuam a viagem de forma irresponsável.

Musk prometeu um carro autonômo até 2024 — mas, até lá, é bom tomar cuidado (se você dirigir um).