Piloto automático da Tesla salva motorista de acidente; veja vídeo

O piloto automático de um modelo de um veículo da Tesla, o Model 3, salvou um motorista de um acidente de carro em Los Angeles, nos Estados Unidos. Enquanto dirigia, o rapaz foi surpreendido com um “pneu voador” que veio rapidamente em sua direção. Além de suas habilidades como condutor, segundo ele, o piloto automático do carro ajudou muito na hora de evitar um acidente que poderia ser grave.

“O Tesla não desviou do pneu, eu desviei. No entanto, o piloto automático me deu o tempo e a visão necessários para que eu o visse vindo do outro lado da estrada”, explica a descrição do vídeo no YouTube, onde o vídeo foi postado em 4 de julho, feriado americano. “O carro se estabilizou rapidamente depois do desvio feito para evitar uma batida. O carro me impediu de capotar e girar em cinco faixas de trátego”, concluiu.

A expressão “salvo pelo gongo” poderia ser facilmente alterada por “salvo pelo piloto automático” nesse caso.

Em agosto do ano passado, um veículo da marca explodiu após uma colisão, também nos Estados Unidos. O carro, que poderia ser um Model 3 ou um Model S, estava sendo conduzido por um homem de 41 anos que transportava duas crianças no banco traseiro. Apesar de o carro ter sido completamente destruído, os passageiros não morreram. Enquanto as crianças sofreram apenas contusões, o condutor quebrou as duas pernas.