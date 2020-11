Perdeu a Black Friday? Cyber Monday tem descontos em eletrônicos

Depois da Black Friday, vem a Cyber Monday — mais um “feriado” para o comércio eletrônico oferecer descontos de até 80% em diversos produtos, mas, principalmente em eletrônicos.

Da Amazon ao Mercado Livre, a EXAME selecionou as melhores ofertas encontradas no dia. Confira:

Echo Dot (4ª Geração)

Um dos mais novos smartspeakers da Amazon, com a Alexa aclopada, está 5% mais barato para compras à vista na Amazon, saindo por 236,55 reais, enquanto o valor parcelado é de 249 reais — o preço original, segundo a varejista, era de 399 reais antes dos dias de descontos.

Notebook Gamer Dell G3-3590-A50P

O notebook da linha gamer da Dell está custando 5.799 reais nas Lojas Americanas, um desconto de 300,99 reais quando o valor é comparado aos 6.099,99 reais originais do dispositivo.

Smart TV Samsung Series 4 UN32T4300AGXZD

No Mercado Livre, a Smart TV HD de 32 polegadas da Samsung sai por 1.189 reais — um desconto modesto em relação aos 1.199 reais anteriores.

Smartwatch Samsung Galaxy Fit2

De 329,29 reais para 288,14 reais na KaBuM, o relógio inteligente da Samsung tem apenas 11,1 mm de espessura e serve, principalmente, para monitorar a atividade física do usuário.

Smartphone Motorola Moto G9 Play

O smartphone dual chip da Motorola está custando 1.279 reais à vista no Shoptime, um desconto de 7% em relação aos 1.389,99 reais anteriores.

Kindle Paperwhite

A versão de 8 GB do novo Kindle Paperwhite está custando 399 reais à vista na Amazon, com um desconto de 100 reais. Já a de 32 GB sai por 549 reais.

Smart TV Samsung Series 8

A televisão 4K da Samsung com comando de voz está com 6% de desconto no Mercado Livre, saindo por um valor de 2.699 reais.

Echo Show 8

O smartspeaker da Amazon com tela de 8 polegadas está com um desconto de 200 reais no site da varejista, e custa 699 reais, disponível tanto na cor preta quanto na branca.

Smart TV Philips 5000 Series

Mais uma televisão para a lista, esta opção de 43 polegadas custa 1.599 reais no Mercado Livre — desconto de 15% ante os 1.899 reais anteriores.

Tablet Galaxy Samsung Tab S6

Nas Lojas Americanas, o tablet de 128 GB da Samsung custa 3.999 reais, com um desconto de 6% em relação ao valor anterior de 4.299 reais.

Apple AirPods

Os fones sem fio da Apple de segunda geração estão custando 1.089 reais à vista na Fast Shop. Anteriormente, o preço era de 1.279 reais. A versão vendida pela loja tem compatibilidade desde o iPhone 5S até o XS.