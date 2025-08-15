Pequim sedia a primeira olimpíada mundial de robôs humanóides

Entre os dias 15 e 17 de agosto, o National Speed Skating Oval “Ice Ribbon”, em Pequim, recebe a primeira Olimpíada Mundial de Robôs Humanóides. O evento reuniu 280 equipes de 16 países e regiões, que competiram em 487 provas distribuídas por 26 modalidades.

A programação do evento foi ampla e diversificada, incluindo competições esportivas, apresentações artísticas, cenários simulados e atividades paralelas.

O principal objetivo foi destacar os avanços da inteligência artificial, especialmente em decisões rápidas e cooperação em movimento.

Cerimônia de abertura: tecnologia e arte

A cerimônia de abertura foi marcada pelo espetáculo “Bem-vindos ao Mundo da Vida à Base de Carbono”, que trouxe uma fusão de dançarinos humanos e robôs em uma coreografia representando o “diálogo entre carbono e silício”. O desfile “Tian Gong Ni Shang” também impressionou, unindo técnicas artesanais e design tecnológico.

Mais de 100 equipes participaram de apresentações culturais, incluindo ópera, street dance e exibições com grupos profissionais.

O momento simbólico da abertura foi a iluminação do dispositivo “ZhiXin”, um tetraedro metálico com um chip de cristal azul, que marcou o início oficial das competições. O tema deste ano, “Competência Inteligente rumo ao Futuro”, refletiu a visão de um futuro mais conectado e inovador.

Modalidades de competição: desafios diversificados

As provas principais englobaram diversas modalidades, como corrida (100 m, 400 m e 1500 m), salto em distância, ginástica livre, futebol 5x5, artes marciais e apresentações individuais e em grupo.

Além disso, os cenários simulados reproduziram tarefas como transporte de materiais em fábricas, triagem de medicamentos em hospitais e serviços de limpeza em hotéis. Modalidades periféricas, como basquete, tênis de mesa, dança em grupo e luta livre, também foram incluídas no evento.

De acordo com o comitê organizador, a Olimpíada foi pautada por princípios de competição justa, inovação aberta, segurança e integração industrial. O evento busca estimular o desenvolvimento de novas aplicações e promover a colaboração entre humanos e robôs em diferentes áreas.

Além do aspecto competitivo, a Olimpíada serviu como uma plataforma para exibir avanços globais em robótica, promover intercâmbio tecnológico e impulsionar a indústria internacional do setor.

A expectativa é que as competições acelerem pesquisas em controle de movimento e percepção ambiental dos robôs humanóides, abrindo portas para novas aplicações comerciais e industriais no futuro.