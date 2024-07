Musk prevê Neuralink dando 'superpoderes de ciborgues' a humanos

Falando na semana passada uma transmissão ao vivo no X, o CEO da Neuralink, Elon Musk, deu algumas pistas sobre o futuro do sistema de implante cerebral de sua empresa, incluindo que o segundo paciente pode ser submetido a uma cirurgia de implante nas próximas semanas, com base no histórico primeiro paciente da Neuralink, que recebeu o chip cerebral no início do ano.

O primeiro paciente , Noland Arbaugh, de 29 anos, recebeu seu implante em janeiro e rapidamente conseguiu demonstrar que conseguia controlar um laptop apenas usando a mente. Permitiu a Arbaugh usar seu controle mental, inclusive, para fins divertidos, como jogos.

Musk também abordou os problemas que a empresa encontrou com o implante cerebral de Arbaugh. Alguns dos “fios” que carregam os eletrodos no tecido cerebral “retraíram-se” após a cirurgia, o que significa que foram arrancados de partes críticas de cérebro do paciente. Os críticos alegaram na época que esse problema já era visto há “anos”. Musk confirmou na semana passada que apenas cerca de 15% dos canais de dados do sistema implantada em Arbaugh estavam funcionando, mas observou que ainda assim o chip foi capaz de se adaptar e que ainda poderia ser usado para controlar o computador, segundo o Inc.com.

Para evitar esse tipo de problema, o bilionário sul-africano falou que novos fios serão implantados mais profundamente no cérebro e terão um novo design que utilizará menos eletrodos por fio. Até o procedimento cirúrgico para implantar o dispositivo está mudando, com uma técnica diferente de “escultura” do crânio para reduzir o espaço sob o implante, segundo a CNBC.

Musk aproveitou a live para falar sobre o futuro da tecnologia de implante cerebral. O CEO vê o Neuralink como sendo capaz de controlar muito mais do que um mero laptop, e diz que pode até ser possível implantar membros robóticos derivados do robô humanóide Optimus da Tesla, dando ainda mais liberdade às pessoas que perderam partes do corpo – e até mesmo dando-lhes superpoderes ciborgues.

O Business Insider também aponta que Musk sentiu a necessidade de abordar algumas teorias de conspiração bizarras em torno dos experimentos com implantes. Ele ressaltou que apenas voluntários para implantes haviam sido experimentados até agora, mas se as pessoas quisessem ter um implante cerebral para "ajudar com a questão de pensar que você tem um chip em seu cérebro, então seremos capazes de fazer isso".

A Neuralink tem sido objeto de muita intriga e polêmica desde que foi lançada em 2019, incluindo questões sobre experimentos que fez com animais nos primeiros dias de desenvolvimento de seu dispositivo. Destinado a ajudar pessoas com paralisia a readquirir algum grau de mobilidade, o sistema Neuralink envolve colocar eletrodos no tecido cerebral do paciente e, em seguida, decodificar os sinais que estes recebem do cérebro para traduzir os dados em dispositivos.