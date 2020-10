Na tarde desta quarta-feira, 30, o Google anunciou, entre outros produtos, o mais novo celular da empresa. O Pixel 5, dispositivo que terá conectividade com a rede de internet 5G, tem um preço inicial caro para os parâmetros da fabricante do sistema operacional Android —- custando 699 dólares. O Pixel 4A, também anunciado no evento de quarta, sairá por 499 dólares. O preço está muito abaixo das novidades topo de linha das rivais da companhia, como a Apple e a Samsung, cujos smartphones geralmente ficam na casa dos 999 dólares (ou mais).

E o Google sabe disso. Segundo o site americano Business Insider, o vice-presidente senior de dispositivos e serviços, Rick Osterloh, afirmou que “o mundo não precisa de outro celular de mil dólares no momento”.

Apesar disso, Osterloh não descarta uma futura participação da empresa no mercado dos celulares de mil dólares. “Certamente o que anunciamos hoje é onde estamos no momento”, disse.

O Pixel 5 não tem muitas diferenças em relação ao seu antecessor, o Pixel 4, a não ser pela adoção do 5G e pelo preço 100 dólares mais barato do que o smartphone lançado no ano passado. Uma mudança positiva do novo dispositivo é que ele deve ter características melhoradas, como a qualidade da câmera e a duração da bateria — dois fatores bastante criticados no lançamento anterior.

O novo smartphone também tem um corpo de alumínio, indo de contra à tendência de usar vidro no acabamento dos celulares a fim de facilitar o carregamento sem fio. No entanto, a opção será disponível para o dispositivo — que tem um pequeno buraco na parte traseira.

O aparelho, apesar de não ser lançado no Brasil, é um lançamento importante, uma vez que deve guiar as tendências que serão adotadas no Android. Os smartphones do Google também recebem mais atualizações do sistema operacional do que o de outras fabricantes.