Para combater a 'epidemia de ransomware', startup israelense Zero Networks capta US$ 55 mi

Nesta terça-feira, 3, a startup israelense de cibersegurança Zero Networks anunciou a captação de US$ 55 milhões em uma rodada privada de investimento intermediária. Com isso, o total arrecadado pela empresa desde sua fundação, em 2019, subiu para mais de US$ 100 milhões.

Embora não tenha divulgados números exatos, a empresa afirmou que, desde a última rodada de investimentos, realizada no final de 2023, sua receita cresceu 300%. A base de clientes também teria triplicado nesse período.

Esse crescimento acelerado está ligado à tecnologia desenvolvida pela Zero Networks para prevenir ataques cibernéticos, em especial ransomware, que têm se tornado uma das maiores ameaças à segurança digital global. Nesse tipo de ataque, com um software malicioso (malware), criminosos criptografam dados ou impedem acesso a algum computador, exigindo um resgate para sua liberação.

Os resultados positivos indicam reconhecimento crescente do mercado e eficácia de suas soluções. Desde sua fundação, a startup tem conquistado a confiança de empresas de diferentes setores, interessadas em proteger suas operações contra invasões e vazamentos de dados.

A rodada atual foi liderada pelo fundo Highland Europe e contou com a participação de investidores já presentes no capital da empresa, como F2 Venture Capital, PICO Venture Partners, Venrock e U.S. Venture Partners (USVP). Esses recursos permitirão que a Zero Networks acelere sua expansão.

Plano de expansão global

Com o novo investimento, a Zero Networks pretende fortalecer sua presença em diversos mercados ao redor do globo, especialmente na América do Norte, na Europa, no Oriente Médio e na África, além da região Ásia-Pacífico. Essa estratégia reflete a demanda crescente por soluções de segurança cibernética eficazes em todo o mundo, especialmente diante da crescente sofisticação dos ataques digitais.

Assim, a startup reforça sua posição como uma das mais promissoras do setor de cibersegurança, apostando em inovação tecnológica e expansão internacional para manter seu ritmo acelerado de crescimento.