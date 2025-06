Huawei confirma lançamento do smartwatch WATCH 5 com HarmonyOS AI para 11 de junho

A Huawei anunciou que o smartwatch WATCH 5 com HarmonyOS AI será lançado oficialmente no dia 11, durante o evento de apresentação da série Huawei Pura 80 e de novos produtos do ecossistema da marca. O dispositivo virá com o sistema operacional HarmonyOS 5.

Compatibilidade com modelo de linguagem XiaoYi

O modelo será compatível com o novo modelo de linguagem XiaoYi, que funcionará de forma independente no próprio relógio. Segundo imagens divulgadas por blogueiros, o WATCH 5 permitirá controle por comandos de voz para todas as funções, incluindo assistente voltado para atividades esportivas e saúde, consultas a notícias e respostas sobre outros dispositivos Huawei.

Tecnologia StarLight e sensor X-TAP

O WATCH 5 também estreia como o primeiro smartwatch com suporte à tecnologia StarLight (XingShan), capaz de detectar presença a até 20 metros e desbloquear veículos sem contato em um raio de até 3 metros.

Outro destaque do modelo é o sensor X-TAP, que combina sensores PPG, ECG e um sensor tátil de 10 níveis. A integração permite medir a oxigenação do sangue em tempo real pela ponta dos dedos.

O IT Home informou que o dispositivo já está disponível para pré-venda nas plataformas Huawei Mall, JD.com e Tmall, com preços entre RMB 2.699 e RMB 3.999. Os consumidores também podem ter acesso a subsídios governamentais de até RMB 500.

O Huawei WATCH 5 já foi lançado em mercados internacionais e está disponível nos tamanhos de 42 mm e 46 mm.