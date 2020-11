Pandemia? Próximo do IPO, Airbnb quer provar que seu negócio vale muito

A pandemia do novo coronavírus atrasou os planos do Airbnb para que a startup do aplicativo se tornasse uma empresa de capital aberto. O que estava previsto para ocorrer ainda nos primeiros meses deste ano, foi adiado para o fim de 2020. A boa notícia é que, se tudo ocorrer como planejado, a estreia em Wall Street pode ser feita em um momento em que a companhia nunca esteve tão valorizada.

Este pelo menos é o plano da empresa fundada e comandada por Brian Chesky e que passou por maus bocados durante os últimos meses devido ao novo coronavírus. Com a quarentena, as pessoas passaram a viajar menos e, por consequência, usando com menos frequência o aplicativo que permite alugar espaços inteiros ou apenas quartos em qualquer lugar do mundo.

Conforme reportado pelo Wall Street Journal, a startup busca uma avaliação entre 30 bilhões e 33 bilhões de dólares. É um valor consideravelmente maior do que os 18 bilhões de dólares estimados pelo mercado de forma privada nos últimos meses. Vale destacar que, em 2017, a empresa chegou a ter valor de mercado cogitado em 31 bilhões de dólares.

Os valores também não fazem jus ao que a companhia vem apresentando nos últimos meses em relação aos seus resultados. A receita dos nove primeiros meses deste ano foi de 2,5 bilhões de dólares, uma queda de 32% em relação ao mesmo período de 2019, quando o faturamento foi próximo de 3,7 bilhões de dólares.

O prejuízo do período foi de 696 milhões de dólares contra uma perda de 322 milhões de dólares em 2019. Vale lembrar que assim como outras startups que abriram capital nos últimos, como a Uber e a Lyft, a Airbnb também nunca obteve um trimestre com números que não fechassem no vermelho antes da oferta pública inicial.

Durante anos, Chesky resistiu aos pedidos de investidores para que a Airbnb fosse listada em alguma bolsa de valores dos Estados Unidos. Diferentemente de muitas empresas que abrem capital logo em seus primeiros anos de operação aproveitando algum bom momento do mercado de capitais, esta nunca foi a meta do fundador da empresa. Ao menos a principal delas.