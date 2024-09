Panasonic lança novas TVs nos EUA após 10 anos fora do mercado

Após uma ausência de mais de uma década, a Panasonic voltou a comercializar televisores nos Estados Unidos. A empresa, que já foi líder mundial na fabricação de televisores de plasma, encerrou sua produção em 2013, citando altos custos e uma queda acentuada na demanda por esse tipo de produto. Agora, em uma tentativa de recuperar espaço em um dos maiores mercados do mundo, a Panasonic está lançando três novos modelos de TV de tela plana com tecnologias avançadas de OLED e LED.

De acordo com a Bloomberg, os novos modelos já estão disponíveis nas plataformas de vendas da Amazon e do Costco. Todas as TVs vêm equipadas com o sistema Fire TV integrado, uma funcionalidade que permite aos usuários acessar serviços de streaming de vídeo, como Netflix e Amazon Prime, e jogar online. Essa integração com o Fire TV é resultado de uma parceria recente entre a Panasonic e a Amazon, que tem como objetivo atender à crescente demanda por dispositivos conectados em casas inteligentes.

Expansão da marca

A decisão de voltar ao mercado americano de TVs não é apenas um retorno às origens da Panasonic, mas também uma parte importante da estratégia de expansão da empresa no segmento de tecnologia doméstica conectada. Ao longo dos últimos anos, a Panasonic se concentrou em diversificar seus negócios, investindo em áreas como baterias para veículos elétricos, sistemas de energia sustentável e soluções para casas inteligentes. A reentrada no mercado de televisores é vista como um movimento estratégico para aumentar a participação da empresa em um setor em que a conectividade e a inovação são cruciais.

Além da inovação em seus produtos, a Panasonic se beneficia de um cenário de expansão no mercado de tecnologia doméstica, impulsionado pela demanda por entretenimento digital e dispositivos conectados. As novas TVs da empresa foram projetadas para competir diretamente com grandes marcas já estabelecidas nos EUA, como Samsung, LG e Sony. A parceria com a Amazon e o Costco é um passo importante para garantir a visibilidade desses produtos no mercado e oferecer aos consumidores americanos uma alternativa de alta qualidade.

Em termos financeiros, a operação nos Estados Unidos representa um mercado-chave para a Panasonic. No último ano fiscal, os EUA responderam por 24% da receita global da empresa, que foi de ¥8,5 trilhões (aproximadamente R$ 332,6 bilhões). Esse retorno ao mercado de TVs no país deve contribuir para o aumento dessas receitas nos próximos anos, à medida que a Panasonic reforça seu compromisso com a inovação e a qualidade de seus produtos.