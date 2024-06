'Todo Mundo Odeia o Chris': por onde anda o elenco da série 15 anos depois

Criada em 2005, 'Todo Mundo Odeia o Chris' teve episódios inéditos apenas até 2009. Mesmo assim, após mais de 15 anos, a série está eternizada entre os brasileiros. A responsabilidade disso é, em parte, da Record TV, que tornou a produção nacionalmente conhecida ao exibir incansavelmente episódios durante a tarde desde 2006. Hoje, a série está disponível também em plataformas do strealing, como Globoplay, Max e Prime Video.

Produzida nos Estados Unidos, ela se tornou um fenômeno no Brasil. Por aqui, ela conquistou uma legião de fãs que se identificaram com as situações cotidianas e o humor característico da série. A narrativa cômica, baseada nas experiências de Chris Rock, conquistou tanto o público jovem quanto o adulto, tornando-se um marco na programação da TV aberta e consolidando seu espaço na cultura pop brasileira.

Até hoje, a popularidade da série no Brasil é notável, com memes, citações e referências constantes nas redes sociais e na internet — "Não preciso disso, meu marido tem dois empregos", "Cara, ela tá tão na sua", "Oh, meu Deus! Eu vou pegar o xarope!" e por aí vai.

O carisma dos personagens, aliados às situações hilárias e por vezes dramáticas, contribuíram para que a série permanecesse relevante e amada mesmo após o término de sua exibição original.

Por onde anda o elenco de 'Todo Mundo Odeia o Chris'

Chris Rock

Tyler James (Reprodução/Instagram)

Tyler James Williams fez imenso sucesso ao protagonizar a série, mas lidou com uma grande pressão na transição da infância para a vida adulta. Em entrevista ao Gshow, o ator disse que, após o término da produção, em 2009, o produtor comentou que ele sumiria, não conseguindo mais emprego em Hollywood. Aos 17 anos, ele decidiu repensar sua carreira, buscou um coach de atuação e, por um tempo, recusou vários papéis.

Na televisão, suas principais atuações foram nas séries 'The Walking Dead', 'Criminal Minds: Beyond Borders' e, recentemente, na comédia 'Abbott Elementary', que lhe rendeu duas indicações ao Emmy, as primeiras de sua carreira, e a conquista do Globo de Ouro.

Nos cinemas, ele fez Cara Gente Branca', em 2014, 'Detroit em Rebelião', em 2017, e 'Estados Unidos vs. Billie Holiday', em 2021.

Julius

Terry Crews (Reprodução/Instagram)

Terry Crews já era bastante famoso antes de atuar como o pai de Chris na série dos anos 2000. Após 'Todo Mundo Odeia o Chris', Crews foi um dos atores mais requisitados do elenco, atuando nos três primeiros filmes da franquia 'Os Mercenários', fazendo uma participação em 'Deadpool 2', em 2018, aparecendo em várias comédias protagonizadas por Adam Sandler — como 'Juntos e Misturados' e 'Os 6 Ridículos' — e sendo um dos destaques da série 'Brooklyn Nine-Nine', de 2013 a 2021.

Rochelle

Terry Crews (Reprodução/Instagram)

Terry Crews atuava desde criança, mas praticamente conquistou sua cidadania brasileira ao interpretar a mãe de Chris. Após a série, ela fez a comédia romântira 'No Auge da Fama', de 2014, estrelada pelo humorista Chris Rock; o drama 'The Last Black Man in San Francisco', de 2019, e as séries 'The Neighborhood', 'Survivor's Remorse' e 'Happily Divorced'.

Drew

Tequan Richmond (Reprodução/Instagram)

Tequan Richmond chegou a fazer testes para interpretar o protagonista de 'Todo Mundo Odeia o Chris', mas ficou com o papel do irmão de Chris. Após a série, o ator passou seis anos no elenco da novela 'General Hospital', até 2018, e estrelou a série 'All Night', em 2018, e 'Boomerang', de 2019 a 2020.

Tonya

Imani Hakim (Reprodução/Instagram)

Após interpretar a irmã de Chris, Imani Hakim fez uma rápida pausa na carreira. Depois, ela interpretou a ginasta campeã olímpica Gabrielle Douglas no filme 'Vitórias de uma Vida', em 2014. Mais recentemente, ela tem trabalhado como dubladora nas animações 'Hora de Aventura: Fionna e Cake' e 'A Concierge Pokémon', ambas de 2023.

Greg

Vincent Martella (Reprodução/Instagram)

Vincent Martella interpretou o melhor amigo de Chris. Depois da série, Martella também focou seu trabalho na dublagem. É dele, por exemplo, a voz do personagem Phineas, no desenho animado 'Phineas e Ferb'.

Em abril, Martella ganhou notoriedade ao postar uma foto com uma camisa com os dizeres "Eu sou famoso no Brasil" escrita em português. Desde então, uma campanha para intérprete de Greg ganhar seguidores e ultrapassar Tyler James Williams, o Chris, foi feita na web. Tyler, diferente de Martella, já admitiu se cansar com os fãs brasileiros nas redes sociais.

Caruso

Travis Flory interpretou o valentão Caruso. Após 'Todo Mundo Odeia o Chris', ele fez apenas quatro trabalhos, o último deles sendo 'Little Boy - Além do Impossível', lançado em 2015.