Apoio a um possível banimento do TikTok cai nos EUA, aponta pesquisa

O apoio dos americanos à proibição do TikTok caiu de forma significativa nos últimos 18 meses, de acordo com uma pesquisa recente divulgada pela Pew Research. Esse levantamento foi realizado antes do prazo estipulado pelo governo dos Estados Unidos, que determinou janeiro de 2025 como a data limite para forçar a venda do aplicativo de propriedade chinesa ou impor uma proibição aos usuários do país. Apenas 32% dos adultos nos EUA apoiam a proibição da plataforma, em comparação com 38% em outubro de 2022 e 50% em março de 2023, mostrando um declínio acentuado no apoio ao banimento. As informações são da Bloomberg.

A pesquisa também revelou que metade dos entrevistados considera improvável que o TikTok seja efetivamente banido, uma mudança notável em relação à percepção anterior. Esse dado reflete um crescimento da confiança dos usuários de que o aplicativo continuará acessível nos Estados Unidos, apesar das ações governamentais em andamento. Desde que o presidente Joe Biden assinou uma lei exigindo que a ByteDance, controladora chinesa do TikTok, se desfaça de sua participação no aplicativo, surgiram debates intensos sobre privacidade, segurança dos dados e o impacto da propriedade estrangeira em plataformas digitais amplamente utilizadas nos EUA.

A pesquisa não investigou diretamente as razões para a mudança de opinião, mas alguns analistas apontam para a crescente popularidade do TikTok entre figuras públicas e políticos de destaque nos Estados Unidos. O ex-presidente Donald Trump, que anteriormente tentou banir o TikTok em 2020, mudou sua postura e chegou a criar uma conta na plataforma. A vice-presidente Kamala Harris, que concorre à presidência nas próximas eleições, também tem utilizado o aplicativo como parte de sua estratégia de campanha. O próprio presidente Biden, embora tenha assinado a lei que ameaça a operação do TikTok, possui uma conta ativa na plataforma. Esse uso político da plataforma pode ter influenciado a diminuição do apoio ao banimento.

Venda até 2025

Ainda assim, as opiniões sobre o TikTok continuam divididas ao longo das linhas partidárias. Republicanos e independentes com tendências conservadoras continuam mais propensos a ver o aplicativo como uma ameaça à segurança nacional, sendo quase duas vezes mais favoráveis ao banimento do que democratas e independentes de inclinação liberal. Contudo, o apoio à proibição caiu de forma consistente entre ambos os grupos, com uma queda de quase 20 pontos percentuais em cada partido desde março de 2023, de acordo com os dados da Pew.

O prazo final para a venda do TikTok está fixado em janeiro de 2025, mas o governo norte-americano pode prorrogar o prazo em até 90 dias se houver progresso nas negociações. Além disso, ações judiciais movidas pelo próprio TikTok, que busca reverter a decisão, podem prolongar ainda mais qualquer proibição iminente. A ByteDance, controladora do aplicativo, está buscando alternativas para evitar uma venda forçada ou a suspensão total do TikTok nos EUA, mantendo diálogos com autoridades e explorando possíveis soluções.

A pesquisa da Pew Research, realizada entre 15 de julho e 4 de agosto de 2024, entrevistou 10.658 adultos nos Estados Unidos, e apresentou uma margem de erro de 1,2 ponto percentual.