Com nova oferta, Voke descomplica infraestrutura de TI das grandes empresas

Não é segredo para ninguém que o dia a dia dos colaboradores de uma empresa está cada vez mais digital. Mais do que um mero bastidor, a infraestrutura de tecnologia tornou-se protagonista das operações corporativas nos últimos anos: sem ela, as organizações não conseguem produzir nem se manter competitivas. Com esse ganho de relevância, também cresceu o número de soluções, fornecedores e contratos que compõem o ambiente de TI — e, consequentemente, a complexidade da gestão.

Hoje, é comum que uma única organização trabalhe com até oito fornecedores diferentes em seu parque tecnológico, em um cenário frequentemente fragmentado, com altos custos, pouca previsibilidade e baixa eficiência operacional.

Referência nacional no modelo de Hardware as a Service (HaaS), a Voke decidiu enfrentar esse desafio: neste trimestre, a empresa lançou no mercado uma nova unidade de negócios voltada a serviços de infraestrutura de TI.

Mais do que o serviço de locação de equipamentos, a companhia agora atuará como uma One-Stop Shop de tecnologia, oferecendo um ecossistema completo de hardware, software e serviços em uma única experiência.

“Queremos que nossos clientes tenham uma operação mais simples, eficiente e previsível. Com a Voke, a infraestrutura de TI passa a ter um único contrato, um único ponto de contato e a tranquilidade de saber que todo o ciclo está sob gestão especializada”, explica Rene Almeida, Co-CEO da Voke.

Fundada em 2023, a Voke nasceu em São Paulo a partir da união de empresas líderes do mercado. Desde então, consolidou-se como referência no modelo HaaS, ajudando empresas de todos os portes a manter uma infraestrutura de TI moderna, segura, continuamente atualizada e sem a necessidade de grandes investimentos iniciais. Agora, a companhia amplia seu escopo de atuação e passa a ocupar um papel estratégico como One-Stop Shop de tecnologia, apoiando os clientes de ponta a ponta.

“O mercado tem mostrado uma demanda crescente por fornecedores únicos. Essa integração reduz a complexidade, melhora a eficiência e permite que as empresas foquem no que realmente importa: seu core business”, afirma Almeida.

No novo portfólio, a Voke passa a oferecer 21 serviços distribuídos em três grandes frentes: modern workplace, datacenters e segurança da informação. Além da expertise de anos de mercado, as ofertas da empresa surgem também com base em parcerias com gigantes globais como Microsoft, Google e Kaspersky.

“Ao integrar diferentes especialidades em um mesmo ecossistema, unimos infraestrutura, produtividade e segurança. O resultado traz ambientes tecnológicos mais estáveis, escaláveis e protegidos, prontos para impulsionar a inovação”, complementa o executivo.

Tecnologia que pensa no negócio

O movimento da Voke vai muito além da ampliação de portfólio. Ele representa uma evolução estratégica na forma como a empresa se posiciona ao lado das áreas de TI: como um parceiro essencial para o desenho, a implementação e a sustentação das soluções tecnológicas. A Voke passa a apoiar as organizações em todas as etapas, conectando tecnologia, operação e eficiência para entregar ambientes mais inteligentes, escaláveis e alinhados às necessidades reais do negócio.

“Nosso diferencial está em ir além da entrega de soluções. Atuamos como um parceiro estratégico das áreas de TI, com foco claro em resultado, previsibilidade e eficiência. Trabalhamos lado a lado com as empresas para simplificar a gestão tecnológica, reduzir custos e transformar a tecnologia em um ativo estratégico para o negócio”, afirma Almeida, Co-CEO da Voke.

Para organizações de diferentes perfis e níveis de complexidade operacional, a proposta é clara: substituir múltiplos fornecedores por um único parceiro de confiança, capaz de entregar conveniência, segurança e controle orçamentário.

O impacto prático dessa abordagem é visível. Em um cenário tradicional, uma companhia que precisa equipar seu time com notebooks e desktops costuma recorrer a diferentes fornecedores para aquisição dos equipamentos, contratação de licenças de software, monitoramento e suporte técnico.

“Com a Voke, tudo isso é unificado: o cliente recebe os dispositivos já configurados, protegidos e monitorados, com gestão e atualização contínuas dentro de um único contrato”, explica o Co-CEO.

Infraestrutura como pilar estratégico

O novo posicionamento também parte da convicção de que, nos próximos anos, a infraestrutura de TI será um pilar cada vez mais essencial para a competitividade. Afinal, é ela que sustentará a inovação, garantirá a segurança e viabilizará a continuidade operacional das organizações, afirma o executivo da Voke.

“As principais tendências tecnológicas, como IA, automação e nuvem híbrida, estão moldando uma nova arquitetura de TI, mais integrada, inteligente e preparada para responder rapidamente às demandas do negócio”, afirma o executivo. “Mais do que acompanhar essas transformações, queremos traduzir inovação em valor prático, criando infraestruturas capazes de crescer, se adaptar e sustentar a estratégia de cada organização.”

Internamente, a mudança também reflete uma evolução de cultura e propósito. “Estamos fortalecendo uma mentalidade ainda mais consultiva e colaborativa, com equipes orientadas a gerar impacto real nos negócios dos clientes”, destaca Almeida.

Nos próximos meses, o foco da Voke será aprofundar a integração do portfólio e fortalecer o ecossistema de parcerias estratégicas, consolidando-se como um parceiro único de tecnologia capaz de simplificar a gestão, impulsionar a eficiência e apoiar a inovação contínua.

“Nossa prioridade é crescer com consistência, construindo relacionamentos duradouros e entregando resultados que reforcem a confiança dos clientes em cada etapa da jornada digital”, complementa o Co-CEO da Voke.