Oura lança nova versão do anel inteligente com design atualizado e novos sensores

A Oura anunciou o lançamento do Oura Ring 4, a nova versão do seu anel inteligente. Com preço inicial de US$ 349 (R$ 1.899), o dispositivo está disponível para pré-venda e será enviado a partir de 15 de outubro. A principal inovação do novo modelo está na introdução de sensores mais precisos e um design reformulado, proporcionando uma experiência mais confortável para o usuário. As informações são do CNBC.

O Oura Ring 4 é capaz de monitorar diversas métricas de saúde, como sono, estresse, exercícios e saúde cardiovascular. Equipado com uma nova plataforma chamada “Smart Sensing”, o dispositivo utiliza um algoritmo para capturar dados mais precisos de oxigênio no sangue, frequência cardíaca diurna e noturna e distúrbios respiratórios. A tecnologia aprimorada visa melhorar a compreensão dos usuários sobre suas condições de saúde e ajudar na tomada de decisões para hábitos mais saudáveis.

Uma das mudanças mais significativas em relação à versão anterior é o design dos sensores. Diferente do Oura Ring 3, cujos sensores são levemente elevados, o Oura Ring 4 conta com sensores planos, o que, segundo a empresa, torna o interior do anel mais suave e confortável para uso contínuo. O novo modelo está disponível em doze tamanhos e seis opções de cores, incluindo um novo acabamento na cor preta.

Além do custo inicial de US$ 349 (R$ 1.899), os usuários precisam pagar uma assinatura mensal de US$ 5,99 (R$ 32,57) ou anual de US$ 69,99 (R$ 380,85) para acessar os dados detalhados e recursos exclusivos do Oura. O primeiro mês de assinatura é gratuito, e a empresa permite que os clientes utilizem contas de gastos flexíveis e contas de poupança saúde para pagar tanto pelo anel quanto pela assinatura.

Novos recursos de saúde

Junto com o lançamento do Oura Ring 4, a empresa também anunciou uma reformulação em seu aplicativo. Agora, a interface será dividida em três seções principais: Today, Vitals e My Health. A aba "Today" apresentará informações relevantes ao longo do dia, com atalhos para acessar dados de sono, atividade, estresse, frequência cardíaca e ciclos menstruais. Na aba "Vitals", os usuários poderão acessar métricas de longo prazo, como tendências de sono e idade cardiovascular, enquanto a aba "My Health" fornecerá dados sobre resiliência ao estresse e outras análises de saúde.

Outro destaque anunciado é a melhoria nas ferramentas de saúde reprodutiva, com a introdução da funcionalidade "fertile window". Esse recurso ajudará os usuários a monitorar sua janela fértil e a calcular suas chances de concepção, além de indicar o dia provável da ovulação. A previsão é que essa funcionalidade esteja disponível nos próximos meses, com uma lista de espera para os membros que desejarem testar o recurso antecipadamente.

Novidades para o futuro

A Oura também está desenvolvendo novas funcionalidades para seu aplicativo, que incluem a capacidade de monitorar exercícios e atividades diárias de forma mais integrada com os dados de estresse. O objetivo é ajudar os usuários a entenderem como suas atividades afetam seus níveis de estresse e como esses fatores influenciam sua saúde geral. Além disso, a Oura anunciou que o recurso "Oura Labs", que permite aos usuários testarem novas funcionalidades em primeira mão, já está disponível para dispositivos Android, ampliando o acesso que antes era exclusivo para iPhones.