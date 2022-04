Midea aposta em produtos inteligentes para o consumidor brasileiro 

A fabricante chinesa Midea quer se tornar um dos três principais players em eletrodomésticos no Brasil até 2025. A empresa já é gigante afora, com um faturamento global de 41 bilhões em 2020, mas ainda tenta se aproximar do consumidor brasileiro – a marca já fez ações com o Corinthians e comprou uma divisão da Toshiba, querida pelo público. Desta vez, a Midea está apostando em produtos para casa inteligente.

Mais especificamente, a Midea é uma joint venture com a Carrier, que está no Brasil desde 2011 sob essa formação. A Carrier é uma das maiores fabricantes de climatização, tanto residencial quanto comercial, e a Midea é uma gigante dos eletrodomésticos, exportando para quase todo o mundo.

A Midea Carrier conta com duas fábricas no Brasil, uma em Manaus (para a fabricação de ar-condicionado e microondas) e uma em Canoas, Rio Grande do Sul (voltado a sistemas de climatização comercial).

Uma nova fábrica em Pouso Alegre, Minas Gerais, acaba de ser anunciada e irá focar na produção de refrigeradores, prevista para entrar em operação em 2023. Outros produtos de linha branca são importados.

A marca é relativamente nova no mercado de home appliance no Brasil, tendo iniciado os investimentos nesse segmento em 2020. “Como temos muitos produtos, vamos selecionando os que acreditamos que vão ter mais aderência com o mercado brasileiro”, explica Simone Camargo, diretora de marketing da Midea Carrier no Brasil.

Casa inteligente

A Midea conta com versões inteligentes de fechaduras digitais, lava e seca, aspirador robô e ar-condicionado no Brasil, sendo o último um dos favoritos do público. Por consumir muita energia, controlar o ar-condicionado de qualquer lugar (via app) acaba sendo um atrativo para o consumidor.

“É muito fácil de explicar. É um dos aparelhos que mais observamos o uso da conectividade”, disse Camargo, citando o uso do aplicativo da marca. O novo modelo de ar-condicionado inteligente, Xtreme Save Connect, possui economia de até 70% de energia, além da tripla filtragem do ar.

A maior novidade da Midea é a nova linha de lava e seca inteligente. O HealthGuard Smart possui conectividade via app, conexão wi-fi e comando de voz, que permite controlá-la a qualquer hora e lugar.

A lava e seca inteligente conta ainda com tecnologia que proporciona limpeza e esterilização profunda em programas pré-selecionados. Além disso, dispõe de vapor em alta temperatura, que promove 99.99% de esterilização antes do ciclo de lavagem.

“Acreditamos que é uma tecnologia que veio para ficar e temos vários lançamentos que ou vamos trocar a linha ou vamos dar um upgrade com IoT, dependendo da categoria de produtos”, disse Camargo, citando produtos conectados como refrigerador, lava-louças e diversos eletroportáteis.