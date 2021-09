Otaviano Costa irá lançar plataforma virtual com vendas ao vivo

2020 será para sempre marcado como o ano das lives e do e-commerce. A pandemia do coronavírus acabou sendo um grande propulsor para o comércio eletrônico no Brasil — só no primeiro semestre, houve crescimento de 47% no volume de vendas — e, visando o entretenimento, os vídeos ao vivo acabaram se tornando a melhor companhia durante o isolamento.

O que acontece se combinarmos os dois? Shopstreaming. O modelo consiste em colocar vendedores para apresentar ao vivo produtos que podem ser comprados online, na tentativa de estimular a jornada do consumidor durante a live.

O shopstreaming foi a inspiração para a criação da Pode Live Shop, uma parceria entre o apresentador e sócio da agência Family, Otaviano Costa, a agência Bullet de Fernando Figueiredo e a RocketBank.

Apresentada pelo ator, a Pode Live Shop irá funcionar como uma espécie de shopping center virtual, com lives focadas em vendas das mais variadas empresas, produtos e serviços e entretenimento variado.

A novidade tem previsão para iniciar no site da marca ainda em setembro e já recebeu investimento de 800 mil reais. A agência garante em nota que o negócio visa atrair companhias de diversos ramos e o formato, que pode ir de games a shows, é pensado “de acordo com o tipo de negócio de cada marca”.

Empresas como Chilli Beans, Dengo, Lojas Americanas e Grand Cru já fizeram suas próprias lives de vendas por aqui, assim como já existem startups (como a Loopi e a Mimo) voltadas especificamente para esse modelo, cujo faturamento mundial foi estimado em 129 bilhões de dólares em 2020 — um crescimento de 111% em relação a 2019, de acordo com a consultoria iiMedia.

"Atrair, entreter a audiência e vender, tudo junto numa única plataforma, com opções de pagamento, vantagens e interação com o público de cada marca. É a evolução do modelo de negócio das lives", disse Costa, que é cofundador da agência Family junto com sua esposa, Flávia Alessandra. O casal empreendedor já trabalhou com marcas como QSaúde, Volkswagen, Kopenhagen, Disney, Ultragás e Riachuelo.