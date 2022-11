Os 5 melhores jogos para experimentar no fim de semana

Entre lançamentos aclamados e franquias pouco conhecidas, o final de semana está diverso em gêneros e estilos de gameplay. O exclusivo para Playstation God of War ganhou a continuação Ragnarok e o multiplayer massivo Kingshunt tenta reviver o estilo hack and slash em um game gratuito para baixar. Para experimentar com a família, a franquia Doraemon traz calmaria e lazer em simulador RPG de fazendinha. Confira outras recomendações para o fim de semana:

God of War Ragnarok

Do estúdio Santa Monica, vem a sequência exclusiva da Sony do aclamado God of War de 2018. Os invernos de ‘Fimbulwinter’ estão a caminho. Kratos e Atreus devem viajar para cada um dos Nove Reinos em busca de respostas enquanto forças asgardianas se preparam para uma batalha profetizada que resultará no fim do mundo. Ao longo do caminho, eles vão explorar paisagens míticas e enfrentar inimigos na forma de deuses e monstros nórdicos. A ameaça do Ragnarök se aproxima cada vez mais. Kratos e Atreus devem escolher entre sua própria segurança e a segurança dos reinos.

Plataforma: PlayStation 4, PlayStation 5

Gênero: Ação aventura

Kingshunt

Jogo multiplayer que coloca dois grupos com cinco membros cada para disputar um território entre sim. O game traz intensos combates corpo a corpo e magia em tempo real combinadas com estratégia de defesa de torres. O lançamento é uma boa opção para os órfãos do gênero hack and slash, mas fica o adendo de que se trata de um jogo em desenvolvimento. A produção é da List Games em parceria com a desenvolvedora finlandesa Valki Games.

Plataforma: PC (Steam)

Gênero: Hack and Slash e defesa de torres

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom

Doraemon, uma aclamada série de simulação agrícola que já dura a mais de 20 anos, chega ao episódio Story of Seasons. Dessa vez, o cenário é Natura, onde no centro está a mística Big Tree. Doraemon e seus amigos assumirão o papel de ajudar esta cidade. O RPG convida o jogar a criar laços com os moradores, aproveitar as calorosas interações entre cada personagem e conhecer o papel que cada um tem na história.

Plataforma: Nintendo Switch, PC e PlayStation 5

Gênero: RPG de aventura

Football Manager 2023

A nova versão do game que pede ao jogador que controle o seu clube favorito até ele se tornar o campeão dos campeões. Na jornada, a estratégia é criar uma administração para o time, ganhar o amor dos fãs e dominar a competição e os outros clubes.

Plataforma: Nintendo Switch, PC e PlayStation 5

Gênero: Esportes

Titan Station

O jogo de mistério em primeira pessoa se passa em um universo de ficção cientifica retro. O ano é 1999 e David, um engenheiro de sistemas operativos, vai trabalhar numa estação espacial, na lua Titan, para tentar fugir de seus problemas pessoais. O revés acontece após uma descoberta aterrorizante e no qual o seu trabalho rapidamente se transforma em uma jornada pela sobrevivência. Resolva desafios e elucide os enigmas da história para tentar escapar do terror que assola estação espacial.

Plataforma: Nintendo Switch, PC e PlayStation 5

Gênero: Simulador