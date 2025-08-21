Tecnologia

Operadora Vivo enfrenta instabilidade nesta quinta-feira, 21

Instabilidade nos serviços da Vivo afeta clientes em várias regiões

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 11h04.

Nesta quinta-feira, 21, a operadora Vivo enfrentou problemas técnicos que afetaram seus serviços em várias regiões do Brasil, incluindo São Paulo.

Clientes têm reportado dificuldades tanto na internet fixa (Vivo Fibra) quanto na telefonia móvel, com falhas no acesso à rede e interrupções nos serviços.

De acordo com plataformas de monitoramento como o Downdetector, as notificações de falhas aumentaram, indicando que o problema é generalizado.

Posicionamento da empresa

Procurados pela EXAME, a empresa ainda não se posicionou, mas espaço segue aberto.

