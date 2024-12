Saiba quais são os 5 maiores bairros de São Paulo

É a maior cidade do Brasil: São Paulo tem mais de 470 bairros e 12 milhões de habitantes. E, para facilitar a organização da cidade, os bairros são divididos em quase 100 distritos, e coordenados por subprefeituras da região.

Seja para decidir onde vai morar, entender como funciona a cidade e quais bairros precisam de mais atenção pois abrigam muita gente, com base nos dados do último censo do IBGE, coletados em 2022, a EXAME traz uma lista com os 5 maiores bairros de São Paulo em termos de população e extensão territorial.

5 bairros mais populosos de São Paulo

Já que a cidade divide as regiões por distritos, é dessa forma que o IBGE também contabiliza os bairros mais populosos de São Paulo. A lista abaixo te mostra a população por distrito, o que já dá para ter uma boa expectativa de que esses bairros e suas extensões tem alta densidade populacional. Confira:

Grajaú

Grajaú é o primeiro da lista. O distrito tem uma população de cerca de 385 mil habitantes, de acordo com o IBGE. A maioria dos bairros fica no entorno da represa Billings, e o distrito tem mais habitantes que a maioria das cidades brasileiras.

Jardim Ângela

Assim como o Grajaú, a segunda posição também é da zona sul de São Paulo. O Jardim Ângela, com uma população de mais de 311 mil habitantes, fica do lado norte da Represa de Guarapiranga, sendo um distrito distante do centro da cidade.

Um dos bairros mais famosos do distrito é o próprio Jardim Ângela e também M'boi Mirim, regiões que padecem de infraestrutura e falta de desenvolvimento em diversas áreas, como o transporte, saúde e educação.

Capão redondo

Para fechar o top 3 dos mais populosos, está o Capão Redondo, que também fica na zona sul. O distrito de Capão Redondo tem mais de 270 mil habitantes e é vizinho do Jardim Ângela.

Alguns bairros do Capão Redondo são: Jardim Amália, Jardim Dom José, Jardim das Rosas e Vila Santa Terezinha.

Sapopemba

Em quarto lugar fica Sapopemba, distrito com 266.715 habitantes, não muito menos do que o Capão Redondo. Localizado na zona leste de São Paulo, abriga a maior avenida da cidade. A avenida Sapopemba tem cerca de 45 km de extensão e corta sete distritos da cidade.

Dentre os bairros mais famosos que integram o distrito de Sapopemba está a Vila Bancária, Vila União, Jardim Grimaldi e Fazenda da Juta.

Sacomã

Para fechar a lista, voltamos à zona sul com o distrito de Sacomã. A região abriga mais de 261 mil habitantes e faz divisa com o Ipiranga e o ABC. O bairro é conhecido por abrigar a maior comunidade da cidade, a favela de Heliópolis.

Os 5 maiores bairros de SP por área

Não é só porque um bairro é super populoso, que a sua região é necessariamente extensa. Por exemplo, apesar de Marsilac ser o maior distrito territorial de São Paulo, o local tem cerca de 11 mil habitantes, já que boa parte das terras já são áreas rurais.

Confira a relação completa dos maiores bairros de SP por extensão territorial: