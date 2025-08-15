Vivo (VIVT3) aprova pagamento de JCP no valor de R$ 250 milhões

A Telefônica Brasil, dona da Vivo (VIVT3), aprovou o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) aos seus acionistas, no valor de R$ 250 milhões. Descontado o Imposto de Renda (IR) de 15% na fonte, o montante ficará R$ 212,5 milhões.

O valor bruto por ação é de R$ 0,0777, sendo que o IR é de R$ 0,0116, o que gera um valor líquido por ação de R$ 0,066.

O pagamento será no dia 30 de abril de 2026 e é válido para acionistas até dia 25 de agosto de 2025. Ao final do dia, serão consideradas “ex-juros”.

.

Os acionistas imunes ou isentos do Imposto de Renda deverão fazer prova de tal condição até o dia 1º de setembro de 2025, junto ao Departamento de Ações e Custódia do Banco Bradesco.

A Vivo comunica que “os valores do JCP por ação poderão sofrer ajustes considerando a base acionária da companhia a ser verificada em 25 de agosto de 2025 em função de eventuais aquisições de ações dentro do Programa de Recompra de Ações da Companhia em vigor.”